Do zápasu sice nenastoupil, přesto si Vojtěch Patrák (20), odchovanec vrchlabského fotbalu, ze čtvrtečního utkání pražské Sparty na půdě Celticu Glasgow přivezl velký zážitek. Vždyť už potřetí byl v nominaci letenského klubu pro zápas Evropské ligy. A co víc, po italském San Siru navštívil další vysněný stánek - slavný Celtic Park.

Zkušenost byla o to sladší, že tým kouče Václava Kotala ze Skotska přivezl tři body. Po výborném výkonu a střeleckém galapředstavení Lukáše Juliše zvítězil 4:1.

Vojto, kam řadíte zážitek, jaký se vám poštěstil při návštěvě Celtic Parku?

Co se fotbalu týče, řadím ho pochopitelně mezi mé největší zážitky. Je to nádherný stadion s obrovskou historií.

Jistě hodně mrzí, že nádherný a opěvovaný stadion nemohl být plný fanoušků, přesto, jak na vás zapůsobil?

Ano, to mrzí hodně. Je to velká škoda, ale už jsme si zvykli, že se nějaký čas hraje fotbal bez diváků. Ale zrovna tady. Byla by to nádherná atmosféra. Ještě když víme, jací jsou fanoušci Celticu.

Vy jste sice do hry nezasáhl, na trávníku jste si ale zaběhal jak při předzápasovém tréninku, tak o přestávce. Užíval jste si to hodně?

Samozřejmě, že užíval. Tohle se nepoštěstí každý den vyběhnout na stadionu pro šedesát tisíc lidi.

Spartě duel náramně vyšel, vyhráli jste 4:1. Věřili jste si před utkáním na soupeře?

Máte pravdu, zápas nám vyšel parádně. Vyhrát 4:1 na Celticu, to je skvělý výsledek. Věřili jsme, že je můžeme porazit, do každého zápasu musíte jít s tím, že se vyhraje, jinak by to nebylo dobré. Osobně jsem v úspěch věřil.

Žijeme v době covidové. Jak jste všechna ta opatření pociťovali vy hráči při cestě k zápasu a pak i před a po utkání?

Ano. Já osobně už jsem si na ta všechna opatření před zápasy zvykl, takže už to nějak ani nevnímám. Prostě se snažím soustředit na ten daný moment, což je samotný zápas.

Určitě jste vnitřně doufal, že ve Skotsku zasáhnete do hry. Mrzí hodně, že to nedopadlo?

Tak samozřejmě jsem tajně doufal, že bych mohl na nějakou tu minutu do utkání zasáhnout. Ale na druhou stranu si musíme říct, že jsem ještě nedávno byl pouze ve třetí lize, a kdyby mi někdo před nedávnem řekl, že budu jezdit s áčkem na Evropskou ligu, tak se jen zasměji. Proto mě to neštve, spíš si to užívám a čekám na další šanci se ukázat.

Jste mladý, kariéra před vámi. Proti AC Milán jste už ale pár okamžiků na hřišti okusil. Jaký to byl pocit?

Mých pár minut na San Siru bylo rozhodně úplně největším zážitkem dosavadní kariéry. Moc jsem si to užil.

Duel ve Skotsku rozhodl nejlepší střelec Fortuna:ligy Lukáš Juliš. Vy jste nejlepším střelcem ČFL. Je pro vás právě Lukáš vzorem a věříte, že můžete jít v jeho stopách?

Ano. Ono to Juldovi na podzim pálí a jsem za to rád. Zvlášť, když jsme spolu ještě nedávno byli ve sparťanském béčku. Koukám třeba na jeho zakončení při tréninku a snažím se co nejvíce přiučit. Bylo by hezké jít v jeho stopách, ale dobře vím, že mě čeká ještě hodně práce.

Co je potřeba dělat pro to, aby se vám brzy povedlo nastálo usadit v kabině A mužstva a v čem cítíte největší rezervy?

Samozřejmě co nejlépe pracovat na tréninku a pak, když přijde šance, využít ji.

Sparta se výhrou 4:1 vrátila do boje o postup ze skupiny. Když zvládnete i odvetu, přes kterého ze dvou favoritů věříte, že by cesta k druhé příčce vedla jednodušeji?

To se nedá takhle říct. Všechny týmy v naši skupině mají obrovskou kvalitu. Ale věřím, že když budeme pokračovat tak, jako na Celticu, tak přijdou body a i vytoužený postup ze skupiny.

Vojtěch Patrák očima Matyáše Kazdy:

Zdroj: archiv fotbalisty

„Už je to dlouho, co jsme proti sobě hráli. Já byl ve Dvoře a on ve Vrchlabí. Pamatuji si ho ale. Na to, že byl snad o dva roky mladší než ostatní, už tehdy vyčníval. Byl šikovný na balonu, rychlý a dost pohyblivý. Bohužel se mi už nevybaví, jestli jsme si proti sobě zahráli i třeba v dorostenecké nebo juniorské soutěži.“