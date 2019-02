Pochvala ze všech stran se snášela na hlavy fotbalistů Chrudimi po jejich úvodním vystoupení ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Nováček uhrál remízu 1:1 na hřišti Viktorie Žižkov. Potěšil navíc způsob, jakým toho dosáhl, přičemž ke třem bodům chybělo skutečně málo. Poklonu mu vysekl i žižkovský kouč Petr Mikolanda.

Jediný gól Chrudimi v druholigové premiéře vstřelil na Žižkově Daniel Vašulín (s míčem). | Foto: Karel Dvořák

„Chrudim měla výraznější šance, my pouze náznaky. Hosté byli lepší v pohybu a držení míče,“ pochválil Východočechy Mikolanda. „Sehranost Chrudimi byla vidět, mají zafixované mnohem větší automatismy. Navíc ukázali větší chuť a agresivitu.“ Přitom v základní jedenáctce Chrudimi se objevil pouze jediný hráč nad třicet – Tomáš Dostálek, který tuto hranici překonal jen o tři měsíce.

Mladý tým s úplným minimem zkušeností z druhé ligy si s premiérou poradil skvěle. Bojoval, rval se a ukázal, že je i technicky a herně vyspělý. „Šli jsme do zápasu s pokorou, ale nebáli jsme. Chtěli jsme ukázat, že do druhé ligy patříme,“ popsal předzápasové cíle útočník Daniel Vašulín.

Čerstvě dvacetiletý forvard byl hlavní postavou prvního poločasu. Do šance se dostal už v první minutě, ale brankáře Hrubeše nepřekonal. „Měl jsem míč na slabší nohu. Mířil jsem nahoru, ale brankář to vystihl. Škoda,“ povzdychl si při pomyšlení na možný brzký gól svého mužstva. Historicky prvního druholigového gólu se ale přece jen dočkal.

Jenže to už Žižkov od čtvrté minuty vedl. Vašulínova chvíle přišla o dvacet minut později. Po faulu na Rybičku se postavil k zahrání pokutového kopu. A proměnil.



„Věřil jsem si a cíleně si pro balon šel,“ zdůraznil Vašulín. „Byl to pro mě nejlepší moment kariéry. Přijdete na hřiště, kolem vás jsou tribuny, lidi co fandí, na hřišti není ticho a atmosféra je skvělá,“ ukázal, že mu zdravé sebevědomí nechybí. A to loni na podzim Vašulín počítal v ČFL starty jen na minuty, více se začal prosazovat až na jaře.

Chrudimští byli s bodem spokojeni, i když… Mohly být tři. „Škoda, že jsme neproměnili naše příležitosti, měli jsme jich více než Žižkov. Je to fotbal, bod bereme,“ přiznal brankář Mrázek, dlouholetá jednička týmu. Nejvíc se zapotil v závěru prvního poločasu, kdy musel zlikvidovat dvě stoprocentní šance Viktorie. Nejprve ho z dálky prověřil Žežulka, následně z bezprostřední blízkosti dorážel Urbanec.

„Rozhodně to byl nejtěžší zákrok. Střela z dálky mi při cestě na zem vypadla, naštěstí mě z dorážky trefil. Měl jsem štěstí,“ popsal největší šance Žižkova.

Na bodový zisk hodlají v Chrudimi navázat v sobotu s Ústím nad Labem. „Chceme bodovat naplno,“ vzkázal jasně Mrázek.

Petr Dejnožka