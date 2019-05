Jak je to možné?

Zaprvé: V roce 2011 byl velmi blízko k angažmá v tomto ruském městě.

Zadruhé: Možná svá nejlepší léta v kariéře odkopal pod drsným dohledem reprezentačního kouče Karla Jarolíma.

O jeho setrvání se hodně mluví. Jaký máte názor?

(usměje se) Nevím přesně, v jaké je pozici, zase tolik do toho nevidím. Je pravda, že poslední zápas s Ukrajinou se nevydařil.

Čím to bylo?

Hlavně si myslím, že Ukrajina ukázala, jak je dobrá. Jejich fotbal jde nahoru, byli velmi nebezpeční.

Nevypadal Jarolím bezradně?

Proti takovému soupeři je to složité. Neměli jsme na ně. Ale já mám pana Jarolíma rád. Zažil jsem ho ve Slavii, kterou zvedl. Udělali jsme pod ním titul. Za mě: Je dobrej.

V čem?

Je to tvrdý trenér. Občas jsem se bál chodit na tréninky. Každý den si hlídá váhu i nasazení v tréninku. Proto to má v reprezentaci složitější, kluky nevidí každý den.

Není pro něj lepší angažmá v klubu, kde je v permanentním zápřahu?

Určitě by mu vyhovovalo víc. Umí si hráče pohlídat. V tom je nejsilnější.

Jak mladý slávista (ne)přestoupil do Ruska

Rostov na Donu - Cestu tam a zase zpět zažil Milan Černý v zimě roku 2011. Slavia se tehdy topila ve finanční mizérii a rozhodla se, že pošle mladého reprezentanta do světa.

Dvacet milionů korun se za něj uvolil zaplatit Rostov na Donu, klub z ruské ligy a města, kde se dnes představí v přípravě fotbalová reprezentace.

Jenže nakonec byl z angažmá jen jeden černý přízrak. „Měl jsem z toho od začátku rozporuplné pocity,“ přiznává. „Vždyť já jsem se do Rostova ani nepodíval,“ vypráví.

Dvaadvacetiletý junák odjel do Turecka, kde tým absolvoval zimní soustředění. „Byli jsme tam měsíc s jednou přestávkou. Asi na tři dny jsem odletěl do Čech,“ vzpomíná.

Celé čtyři neděle si byl jistý, že se (jak sportovci říkají) posune v kariéře dál. „Rostov byl tehdy lepší mančaft než Slavia. Dnes už není,“ glosuje pražský rodák. „Ruská liga mě lákala,“ dodá.

Atraktivní byly také finance. „To je jasné. Vydělal bych si pětkrát víc než v Česku,“ prozradí. Navíc už po zdanění.

Proto bylo vyvrcholení „přestupu“ pro Černého šokující. „Nic nenasvědčovalo tomu, že by to mohlo zkrachovat,“ diví se ještě teď. Přesto se tak stalo. Podle oficiální verze Rusové neskousli, že se až při prohlídce dozvěděli o jeho operovaném kolenu. „Ale já byl zdravý. Už to bylo po delším čase,“ ubezpečuje. „Spíš v tom bylo něco jiného,“ naznačí.

Je to tak, při přestupech hrají roli všemožné zájmy. Černý nakonec přestoupil do Turecka.

A chudá Slavia dostala těch milionů třicet.