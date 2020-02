Překvapilo vás odvolání sparťanského trenéra Václava Jílka, nebo už bylo nevyhnutelné?

Na jednu stranu je to lehce překvapivé po prvním jarním kole, na druhou stranu výkon s Libercem po přípravě měl vypadat diametrálně jinak. Samozřejmě neznáme situaci uvnitř klubu a vztahy mezi trenérem a vedením.

Ve finále to ale vidím jako docela logický krok.

Mně se to zdá naopak docela nestandardní, nemyslíte? Necháte trenéra udělat přípravu a pak jej vyhodíte po jednom zápase.

Já bych přípravu a mistrovské zápasy v tomto případě zase tolik neodděloval. Přípravné zápasy jsem neviděl, nicméně výsledkově to nebylo povedené. Navíc už na podzim se proslýchalo, že ve Spartě nejsou spokojení. Jednak pochopitelně s výsledky a umístěním, ale taky s komunikací, což byl možná větší problém. Trenéra Jílka jsem poznal během angažmá v Olomouci a co se týká fotbalové odbornosti, tréninků a podobně, tak je stoprocentní. Tam mu není co vytknout. Právě v komunikaci s hráči má podle mě trochu slabinu.

Už při jeho příchodu se řešilo, jestli pro Spartu dorostl a je na ni připravený.

Přesně tak. Už v létě jsem to v jednom rozhovoru říkal, že si nejsem tak úplně jistý, jestli Spartu mentálně zvládne, protože to je prostě něco úplně jiného než ostatní kluby. Bohužel se ty moje obavy, že asi ještě připravený nebyl, potvrdily.

Hodně se teď po Liberci rozebíral jeho výrok, že hráči jsou profesionálové a není třeba je motivovat.

Myslím, že to bylo hodně špatně řečeno. Když budu ještě tvrdší, tak je to úplná blbost. Každý vám řekne, že hlava dělá 80 procent výkonu. Jasně, že hráči musí mít automaticky motivaci, jinak mezi profíky nemají co dělat. Příprava k zápasu a to vybuzení se před ním, to je jiná věc. Tento týden oblétlo svět na sociálních sítích motivační video Ovečkina, co dělal s ostatními hráči Washingtonu Capitals před zápasem, aby se dostali do provozní teploty. Karlos Vémola se taky před zápasem motivuje. A podívejte na Jürgena Kloppa z Liverpoolu, který zdůrazňuje důležitost psychiky. I Bohemka se teď o víkendu pochlubila motivačním sloganem před zápasem se Slavií. I když jednoduchým.

Problém Sparty je ale rozsáhlejší než jeden trenér, souhlasíte?

Určitě, problémy Sparty jsou samozřejmě rozsáhlejší. Tým celkově není dobře cha-rakterově složený a s tím už pan Jílek nemá co do činění.

Zvedne tedy Spartu Václav Kotal? Má vlastně vůbec šanci?

Pana Kotala znám ještě z béčka Sparty, i když jen krátce, protože jsem pak šel na hostování do Boleslavi. Je to poctivý trenér, hodně spjatý s panem Hřebíkem, takže odborně velmi na výši. Jeho posun k áčku nevidím jako řešení z nouze.

Proč?

Je to dlouho dopředu promyšlený krok. Je to taková klidná síla, která to podle mě může dát do kupy. Jenže to si říkáme skoro každého půl roku, když se ve Spartě mění trenér.