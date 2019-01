Řím (od zvláštního zpravodaje Deníku) - Je jedním z pamětníků dva roky starého zápasu na římském Stadio Olimpico, kde Viktoria Plzeň prohrála 1:4. Teď se záložník Jan Kovařík těší na další výzvu.

V úterý večer je záložník Západočechů Jan Kovařík připraven společně se svým týmem čelit italskému gigantovi znovu. Tentokrát však v prestižní Lize mistrů.

S jakým cílem a jaké náladě jste přiletěli do Říma?

Rádi bychom tady uhráli nějaký bod. Po výhře nad Spartou se nám sem jelo dobře. Rozhodně mnohem lépe, než kdybychom páteční utkání nezvládli. Vítězství nám dodalo sebevědomí. Uvidíme, na co to bude stačit v Římě.

Na Stadio Olimpico jste se představili před dvěma lety v rámci skupinové fáze Evropské ligy. Jak na tento zápas vzpomínáte?

Chtěli bychom samozřejmě přivézt lepší výsledek než tenkrát. Tuším, že Edin Džeko nám vstřelil tehdy tři branky. Navíc jsme dostali nádherný gól patou, jaký jsem ještě v životě naživo neviděl. Ale hrálo se tam jinak dobře, byť vzpomínky na výsledek nejsou nejlepší. Byl tam krásný trávník a poločas jsme s domácími drželi krok. Bylo to 1:1 a tři branky jsme dostali až ve druhé půli.

Edin Džeko má na vás tak trochu spadeno, že? Branky vám dával i v dresu Manchesteru City. Jak se tento bosenský útočník, který v minulosti oblékal mimo jiné dres Teplic, chová na hřišti?

Jo, tak česky on rozumí. Určitě si před ním nebudeme domlouvat signály (směje se). Je to ale výborný útočník. I když si ho hlídáte, tak on si prostor k zakončení stejně najde a je schopný vám vstřelit branku.

Co Patrik Schick, český reprezentant hájící barvy vašeho dnešního soupeře? Jak se na něj těšíte?

Tak proti němu jsme ještě nehráli, ani já se s ním osobně neznám. Ale když hraje za takový klub, jakým je AS Řím, tak něco umět musí. To je jasné.

Jak moc vám bude chybět záložník Jan Kopic, který si v zápase se Spartou přivodil zranění a do Říma s vámi neodcestoval?

Chybět nám bude. Je to kvalitní hráč. Když je zdravý, tak pravidelně nastupuje v základní sestavě. My se s tím ale musíme poprat. Máme kádr dvaceti lidí, kteří jsou výkonnostně na stejné úrovni. Hrát může každý. A věřím, že ti, kteří dnes večer nastoupí v základní sestavě, udělají na hřišti maximum.

Proti CSKA Moskva jste nastoupil v základní sestavě. V duelu se Spartou také. Jste připraven naskočit od úvodního hvizdu i v dnešním zápase Ligy mistrů?

Ještě nevím, jestli budu hrát. Trenér většinou říká sestavu až na přípravě v den zápasu. Samozřejmě, že bych byl ale rád, kdybych nastoupil od začátku.

Jak jste dlouho musel polykat úvodní remízu s moskevským CSKA 2:2?

Den nebo dva. Přijít o výhru v Lize mistru v nastavení není jednoduché.