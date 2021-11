Útočník týmu Crystal Palace o víkendu skóroval do sítě Manchesteru City. Byl to pro něj jubilejní 50. gól v dresu londýnského klubu v Premier League. Když si po skladném triumfu vzal do ruky mobil, nestačil se divit. Instagram měl zahlcený nenávistnými zprávy a rasistickými nadávkami.

Zaha měl Instagram plný rasistických zpráv.Zdroj: InstagramScreenshoty s urážkami se pak večer rozhodl sdílet. Ale ne proto, aby ho lidi litovali. K problému se postavil čelem. „Nedělám to kvůli sobě, abych dostal milion zpráv, jak za mnou stojíte a jak je to nechutné. Nepíšu to kvůli všem těm nesmyslům, které se dělají místo toho, aby se řešil skutečný problém!“ napsal osmadvacetiletý rodák z Pobřeží slonoviny, který žije v Anglii od čtyř let a dokonce reprezentoval Albion.

„Nevadí mi urážky, protože v dnešní době je to spojené s tím, jakou práci dělám, i když to není omluva. Moje barva bude vždy skutečným problémem, ale je to v pořádku, protože vždy budu ČERNÝ A PYŠNÝ!“ vzkázal Zaha. „Mluv se mnou, až to budeš brát vážně,“ dodal.

Zaha už dříve vyzval k zavedení rázných opatření proti projevům rasismu na sociálních sítích. „Měli bychom podporovat lepší vzdělávání ve školách, společnosti sociálních médií by měly podniknout rázná opatření proti lidem, kteří napadají ostatní online,“ uvedl v prohlášení.