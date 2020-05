„Na tento zápas mám ty nejlepší vzpomínky. Nejen proto, že jsme výrazně vyhráli, ale i proto, že jsme opravdu hráli velmi dobře. Byl to asi i nejlepší zápas pod mým vedením ve Zlíně,“ říká v rozhovoru pro klubový web bývalý kouč Fastavu Michal Bílek.

Byl to právě někdejší reprezentační záložník a trenér, který ševce dovedl k úžasné výhře. Nadšení hostující fanoušci po utkání zcela po právu vyvolávali jméno v minulosti neoblíbeného kouče, jenž si je při svém půlročním angažmá získal předvedenou hrou a hlavně výsledky.

Bílek ve velmi krátké době dodal ševcům šmrnc a Fastav znovu vystřelil mezi ligovou elitu.

„Na Zlín vzpomínám hrozně rád. Zažil jsem tam nádherný půlrok a poznal bezvadné lidi. Od vedení, přes realizační tým a hráče. Bylo to zase angažmá, kde jsem začal mít z fotbalu opět radost,“ prohlásil pětapadesátiletý odborník.

Největší potlesk a slova chvály si ale vyslechl paradoxně v Uherském Hradišti. Právě u sousedů předvedl Zlín nejlepší fotbal za poslední roky.

„Tohle utkání jsme zvládli od samotného začátku. Prostě nám to sedlo a devadesát minut jsme odehráli výborně,“ vybavuje si zpětně.

Největší momentem byla akce Ibrahima Traorého po pravé straně. Současný slávistický středopolař si elegantně pohrál s domácím obráncem, poslal míč do vápna na hlavu Železníka, který zvyšoval už na 3:0.

„Byl to nejen pěkný, ale hlavně důležitý gól, který definitivně rozhodl o výsledku. Pro domácí to pak bylo těžké,“ uvedl Bílek.

Nynější trenér reprezentace Kazachstánu a zároveň i kazašské Astany tehdy vnímal atraktivitu střetnutí.

„Bylo na atmosféře znát, že přijela spousta lidí ze Zlína. Kulisa byla vynikající. Myslím si, že na tohle derby budou všichni dlouho vzpomínat. Vyšlo nám to opravdu parádně jak výsledkově, tak i herně,“ těší Bílka.

Dobře mu bylo hlavně po nadmíru povedeném zápase. Zaplněný sektor hostujících příznivců totiž dlouho a hlasitě skandoval Bílkovo jméno.

„Po všech stránkách to bylo parádní,“ cení si.

Nyní už je ale pro držitele ocenění československý Fotbalista roku 1989 štace v Baťově městě minulostí. Sparťanská legenda tráví současné období v dalekém Kazachstánu. Jelikož je hlavní město Astana kvůli pandemii koronaviru zavřené a lidé mají povolené jít si jen nakoupit, zůstává známý odborník zavřený v bytě a čeká, až se situace zklidní.

„Já mám supermarket v domě. Na procházky se chodit nesmí, je to hlídané. Hlídky kontrolují lidi na ulici, tahají vás hned nazpět domů a je to hodně přísné. S tím, co je tady, se opatření v Česku nedají srovnat,“ myslí si.

„Už to trvá dlouho, je to šest neděl a je to pro všechny těžké,“ přidává.

Každý z fotbalistů Astany dostal individuální tréninkový plán, ale plnit ho musí pouze z domova. Nikdo ven nemůže.

„Sehnali jsme hráčům kola, tak jezdí na nich. Kromě toho dostávají i nějaký plán na posilování, ale je to hrozně málo. Šest týdnů už jsme netrénovali společně. Trvat by to mělo do konce dubna a uvidím, co bude dál,“ říká.

Kontakt stále udržuje i s bývalými kolegy ze Zlína. Nejvíc si Bílek volá s Janem Kameníkem, občas si napíše i s masérem Patrikem Hučkem.

„S Honzou jsme v minulosti dlouho spolupracovali, takže se bavíme o všem,“ přiznává.

Fastavu i po další výměně hlavního trenéra na dálku fandí.

„Zažil jsem tam skvělý půlrok, takže lidem, co tam pracují a i kluků, přeji úspěch. Přeji jim, aby výsledky přišly a pracovalo se v klidu. Já tomu věřím,“ dodal s tím, že zakoupením vstupenky rád podpoří také charitativní virtuální derby Zlína se Slováckem, které oba kluby společně zorganizovaly na podporu nemocnic v boji proti pandemii koronaviru.