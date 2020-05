Znovuzahájení první a druhé fotbalové ligy schválil Ligový výbor Ligové fotbalové asociace (LFA). Vzhledem k aktuálně platnému vládnímu plánu rozvolňování by měly dvě nejvyšší tuzemské fotbalové sotěže znovu otevřít své brány 25. května. Fotbalový život v České republice se tak znovu probouzí k životu po nucení přestávce způsobené pandemií koronaviru.

24. kolo FORTUNA:LIGY, Slavia - Sparta | Foto: Deník / Dalibor Durčák

„Dnes jsme se dohodli, že využijeme možnost, kterou nám dává uvolňování opatření a sice, že od 25. května znovuzahájíme ligový soutěžní ročník," stojí v prohlášení LFA. Zbývá ještě doladit prodloužení soutěží. "Budeme žádat Ligové grémium LFA o to, aby bylo umožněno prodloužení stávající sezóny přes datum 30.6. Je to především z důvodu toho, že v případě startu 25. května není možné ročník do konce června dohrát.