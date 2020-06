Deník připomíná ligové etapy pardubického fotbalu. Po osmi sezonách, které odehrál SK Pardubice, přichází na řadu právě Dukla a její tři sezony.

Proč Dukla v Pardubicích? Šlo o klub, který vznikl původně v roce 1953 jako Tankista Praha. O čtyři roky později se stěhoval na východ Čech. „Když se na ministerstvu obrany rozhodlo, že všechny policejní kluby se budou jmenovat Rudá Hvězda a všechny vojenské kluby pak Dukla, tak hrozilo, že by v Praze byly dvě Dukly,“ připomíná Radek Klier, tiskový mluvčí současného FK Pardubice.

Tankista byl změněn na Duklu, ale zároveň následoval přesun do Pardubic. A první ligová sezona 1957/1958, kterou pardubická Dukla zakončila na osmé pozici.

„Ligu začínala Dukla hrát ve Svítkově na plochodrážním stadionu, protože se upravoval Letní stadion. Často na to vzpomíná i Evžen Erban, který se s fotbalisty dobře znal,“ říká Klier.

Ještě v průběhu ročníku se fotbalisté Dukly vrátili na Letní stadion, kde diváci sledovali gólové zásahy Bedřicha Šonky či Zdeňka Zikána, nejlepších střelců týmu.

„Byl jsem třetí nejlepší střelec v lize, sedlo mi to, dal jsem skoro v každém utkání gól,“ vzpomínal Šonka před čtyřmi lety ve videu na webu FK Pardubice. A musel zmínit i řadu spoluhráčů. „Protože to byl vojenský klub, tak se tady vystřídala plejáda velkých jmen,“ potvrzuje Klier.

Za Duklu Pardubice hrál Andrej Kvašňák, který se stal Sparťanem století. Za Slavii potom zase hrál Jan Lála. Oba společně s Vladimírem Kosem a Tomášem Pospíchalem byli ve výběru Československa na mistrovství světa 1962 v Chile, kde získali stříbrné medaile.

Někteří hráči se později proslavili i jako trenéři. Kromě Pospíchala třeba Jozef Vengloš, který vedl národní tým a působil v řadě zemí.

V roce 1959 Dukla skončila dvanáctá a připsala si i neslavný zápis, když někteří její hráči „prodali“ domácí zápas Spartě. Vše se provalilo, trest dostal i klub, který postihl v následující sezoně odečet bodů. Následoval sestup.

„Dukla už se z toho nedostala a sestoupila. O něco později se spojila s týmem VCHZ,“ dodal Klier.

V roce 1961 tak pardubická Dukla končí. Fotbalisté pokračovali právě pod názvem VCHZ Pardubice.

Šonka nejlepším střelcem Dukly



Nejlepším kanonýrem prvoligové Dukly Pardubice byl útočník Bedřich Šonka. Rodák z Roudnice nad Labem během tří sezon odehrál 55 zápasů, v nichž vstřelil 23 branek. „Se Zdeňkem Zikánem jsme byli v Pardubicích jako důstojníci, společně s námi ještě Mirek Ošťádal. Zabydleli jsme se v kasárnách a hráli jsme jenom fotbal,“ vzpomínal Šonka. Po sestupu Dukly zamířil do Hradce Králové, kde strávil dalších sedm sezon. Později působil jako trenér, zemřel v roce 2017.



Zikán: Čtyři góly na šampionátu



Jako hráč Dukly Pardubice odjel v jednadvaceti letech na mistrovství světa (1958) do Švédska. Zdeněk Zikán tam ve třech zápasech čtyřikrát skóroval. Československo padlo v dodatečném utkání proti Severnímu Irsku a ze skupiny nepostoupilo, zápis Zikána byl ovšem unikátní. V ligovém dresu Dukly nasázel celkem devatenáct gólů. Později zamířil taky do Hradce Králové, kde si zahrál i Pohár mistrů evropských zemí. Do Pardubic se vrátil, působil zde i v trenérských pozicích. Zdeněk Zikán, člen Síně slávy pardubického sportu, zemřel v roce 2013.