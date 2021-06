I když zájemců o služby bývalého středopolaře Plzně, Sparty, Jablonce nebo německého Hamburku je víc, ligový šampion stále není rozhodnutý, kam z Baťova města zamíří.

„Už jsem to sice někde četl, ale kariéru jsme určitě neukončil. Fotbal ještě chci hrát. Uvidíme, kde to bude v příští sezoně. Nic jistého zatím není,“ tvrdí rodák z Tuchořic.

Zatímco FORTUNA:LIGA na jaře finišovala, Jiráček byl stranou hlavního dění.

Trénoval sám. Ve volnu chodil běhat, občas cvičil, prostě se udržoval v kondici.

Že je na tom fyzicky slušně, ukázal i středeční charitativní duel na Batově, kde zkušený středopolař navlékl dres Výběru kraje.

„Neberu to jako klasický zápas, spíš takový srandamač. Hlavní bylo, aby se všichni bavili a tahle dobrá věc, která tady vznikla, něco vynesla, někam se posunula,“ připomíná.

Z minulosti je zvyklý na mnohem vypjatější a důležitější mače, tohle byla selanka, pohodový výklus.

„Tempo nebylo extra veliké. I kluci z Baťova si dávali velký pozor, aby se náhodou něco nestalo. Není to o tom, aby jedni vyhráli a druzí byli naštvaní. Spíše jsme se chtěli všichni pobavit, a tak jsme k tomu i přistoupili,“ říká.

O tom, že by se pořadatelům omluvil, vůbec neuvažoval.

Jelikož očekává druhý přírůstek do rodiny, dovolenou s manželkou letos vypustil.

Čas tak tráví na okraji Zlína, kde zrekonstruoval dům. Do sousedních Otrokovic to má kousek. I proto neváhal.

Pozvání Jakuba Jugase neodmítl, naopak účast rád potvrdil.

Nyní se Jiráček těší na mistrovství Evropy. Šampionát bude bedlivě sledovat, žádný ze šlágrů si ujít nenechá.

„Je to vrchol sezony, chci vidět co nejvíc zápasů,“ uvedl. I když českému národnímu týmu hrubě nevyšel přípravný zápas v Itálii, kde prohrál 0:4, bývalý reprezentant současnému výběru věří. „Tým je poskládaný dobře. Snad kluci uhrají nějaký dobrý výsledek,“ přeje si.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se představí v nabité základní skupině s Anglií, Chorvatskem a Skotskem, přesto si dali za cíl postup do vyřazovací fáze.

„Můžu to posoudit z obou stran. Kdyby šance nebyla, tak by tam ani nemuseli jezdit,“ míní. „Podle mě je ale šance vždycky. Nám v roce 2012 po prvním zápase taky nikdo nevěřil a přece se to povedlo,“ připomíná EURO v Polsku a na Ukrajině.

Jiráček je i přes kolísavou formu optimista. „Já týmu věřím. Snad se to povede a přivezou nějaký úspěch,“ doufá.

Šampionát se poprvé v historii bude hrát po celém kontinentu, hostit ho bude jedenáct různých zemí.

Reprezentanti ve skupině hned dvakrát nastoupí proti domácímu výběru.

Na úvod v pondělí v Glasgow změří síly se Skotskem, o čtyři dny později tamtéž zkusí zaskočit úřadující vicemistry světa Chorvaty a 22. června se představí v Londýně proti Anglii.

Vedení reprezentace nakonec zrušilo základnu v Edinburghu vzhledem k hrozbě karantény pro celý tým i v případ jediného případu koronaviru a mužstvo bude k utkáním létat z Prahy. „Tato informace mě trošku zaskočila,“ přiznává.

„Pro hráče to bude hodně náročné,“ míní.

„Místo toho, aby za půl hodiny byli na hotelu a začali s regenerací, musí cestovat na letiště, pak letět domů, na hotel. Bude to nesmírně těžké. Uvidíme až během šampionátu, jak na to budou reagovat,“ dodává.