Je Milan Baroš jen magor bez respektu, který se pravidelně snaží zákeřným způsobem zraňovat protihráče, anebo se vše okolo kapitána fotbalového Baníku Ostrava nafukuje, protože je neustále pod drobnohledem a řadě lidí leží hluboko v žaludku?

Tato otázka se znovu oprášila po nedělním šlágru s pražskou Slavií. Vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem z roku 2005 vydržel na hřišti jen čtvrt hodiny. Poté byl za faul na Součka vyloučen, což snášel hodně těžce.

Hlavně proto, že nejprve viděl žlutou kartu, červenou mu udělil sudí Berka až po následné konzultaci s videem.

„Byl to faul, ale nemyslím si, že na červenou,“ překvapil po utkání kapitán Slavie Josef Hušbauer.

Za co byl Baroš předčasně vykázán do kabiny? Na půlce bez snahy hrát letící míč sestřelil ve výskoku předloktím Součka na zem.

„Dostal jsem zásah, skolilo mě to. Ale nevěděl jsem, jak to bylo tvrdé. Cítil jsem, že mě trefil ze strany,“ vykládal Tomáš Souček.



„Sám nevím, jestli mě trefil ramenem, nebo loktem. Cítil jsem celou pravou stranu. Rozhodčí to pak viděl na videu a celou věc vyhodnotil,“ pokračoval Souček.

„Jejich hráč se podle mě trochu ohnul. Milan není hráč, který by chtěl protihráče zranit,“ zastal se Baroše trenér Baníku Bohumil Páník.

„Trošku jsem to nečekal, že mu dá rozhodčí červenou kartu. Od Baryho to byl první takový zákrok, myslel jsem, že mu dá žlutou. Byl to pro nás všechny šok, ale potom jsme se semkli,“ řekl dvougólový záložník Baníku Martin Fillo, který měl lví podíl na senzačním vítězství 2:1.

„Rozhodčí tím vyloučením zápas hodně ovlivnil. Po té červené to chtěl kompenzovat na druhou stranu a nenechal hrát ani jedno mužstvo. Pískal každý zákrok. Bylo to rozkouskované, hra neměla vůbec žádné tempo,“ všiml si Hušbauer.

„Fotbalu to nepomohlo. Byl to souboj na půlce, který nic neřešil. Měla za to být žlutá a měli jsme si to rozdat na férovku. Pro nás by bylo zřejmě lepší hrát jedenáct na jedenáct,“ dodal Josef Hušbauer.

Vyloučení začali okamžitě řešit fanoušci napříč republikou. „Za toto by měl dostat minimálně pět zápasů stop. Vůbec nechtěl hrát míč, šel vyloženě na hráče,“ napsal na svém facebookovém profilu Tomáš Beck.

„Přečti si vyjádření samotných hráčů Slavie a pak tady kecej svá moudra,“ reagoval Břetislav Poláček. „Baroš sledoval pouze Součka a úder loktem šel jasně na oblast hlavy a šíje. Bylo to přinejmenším hrubé,“ přidal svůj postřeh Miroslav Zůna.

GLOSA JAKUBA NOHAVICI

Barošova žluto-červená Sakra, co blbne? Tohle přepískl, kroutil jsem na tribuně hlavou po faulu Baroše na Součka v úvodu šlágru Baníku se Slavií. Červená? Asi ano. Oslabení? Rozhodně. Likvidační zákrok? Asi ne. Po utkání jsem se pídil po zpomalených televizních záběrech. Co jsem viděl? Baroš se vykašlal na letící míč, přiběhl k Součkovi, vyskočil a úderem předloktím do krku ho srazil k zemi. Červená? Ano. Oslabení? Vzhledem k výsledku ne. Likvidační zákrok? Ani náhodou. Později toho večera jsem se nestačil divit, jakou „sodu“ v některých médiích a při diskusích Baroš dostává.



Video jako kat. Baroše ve čtvrtek trest nemine. A bude to stopka na více zápasů. Ne kvůli faulu, ale následné reakci. Vyšlápnutí si na sudí, sprosťárny, kterými je zavalil… Tam není o čem. Frustraci Baroše však chápu. Dostat žlutou a až na základě videa být vyloučen na začátku tak velkého zápasu, který je před vyprodaným domácím kotlem možná můj poslední v kariéře? Taky bych zuřil. Zápis by byl do 18 let nepřístupný, klub by musel shánět nový tunel a taky někoho na rekonstrukci kabiny. Udělejme dvě věci. Zaveďme co nejrychleji video na všechny stadiony a využívejme ho vždycky.