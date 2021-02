Ve fotbalových kruzích stačí říct slovo „štístko“ a každý hned velmi dobře ví, o kom se mluví. Dnes sedmačtyřicetiletý Vladimír Šmicer je bývalým českým reprezentantem a s národním mužstvem získal mimo jiné stříbro z evropského šampionátu v Anglii (1996), bronz ze stejného turnaje o osm let později v Portugalsku.

Navrch přidal tři tituly s pražskou Slavií, jeden ve Francii v dresu Racingu Lens a s Liverpoolem ovládl jak Pohár UEFA (2001), tak Ligu mistrů (2005).

Po ukončení bohaté aktivní kariéry si vyzkoušel i roli funkcionáře, aby se nyní stal jednou z hlavních tváří Fotbalové evoluce, nebo-li hnutí, které se snaží změnit poměry v českém fotbale. Před volbami do výkonných výborů krajských a okresních svazů nyní (F)evoluce cílí především na kopanou v nižších soutěžích.

Vladimíre, vaše iniciativa trvá již několik týdnů. Co říkáte na počty funkcionářů a vůbec klubů, které dávají najevo zájem o změnu ve struktuře vedení českého fotbalu?

Upřímně, já jsem z toho nadšený. Náš projekt Fotbalová evoluce běží dva tři měsíce a za tu dobu se snažím lidi potkávat, telefonovat s nimi. Samozřejmě v rámci možností, protože všichni víme, jaká je situace s covidem. V jednotlivých klubech je opravdu spousta lidí, kteří chtějí fotbal změnit. Řada oddílů na všech úrovních se hlásí jak k Fotbalové evoluci, tak k jejím principům. Chtějí změnit fotbal, chtějí jej dělat poctivě. Jsou to sice věci, nad kterými se člověk může pousmát, ale nám nejde o nic jiného. Jen, aby kluby vzaly moc do svých rukou a ne aby ji nechávali napospas nějaké mocenské struktuře, jaká tu nyní působí.

Zdroj: Deník / Martin DivíšekBylo těžké pro iniciátora Ondřeje Lípu mezi Fotbalovou evoluci dostat slavné jméno Vladimíra Šmicera?

Myslím si, že moc těžké to nebylo. Já jsem měl na současné vedení Fotbalové asociace ČR dlouhodobě kritický názor. Bylo mi i nabídnuto ve svazu působit, ale řekl jsem, že dokud tam bude pan Berbr, tak pro FAČR rozhodně nic dělat nebudu. Tím, že pak vyšly najevo všechny ty skutečnosti, za které byl mimochodem můj tchán (Ladislav Vízek) panem Berbrem vláčen po soudech, a když pak vše vylezlo ven a Berbra zatkli, viděl jsem to i já jako impuls, abych se připojil k hnutí Fotbalová evoluce se snahou český fotbal změnit.

Váš tchán pro ostrá slova nechodí daleko, nebojí se píchnout do vosího hnízda. Byl pro vás právě on takovým tím hnacím motorem?

Přes tchána jsem spíš zjistil, o jak arogantního člověka se v podobě Romana Berbra jedná. Jak si myslí, že má všechno pod kontrolou, jakou si myslí, že má moc. Když pak někdo napsal do novin pravdu, on ho dal k soudu. Teď se jen ukázalo, že všechno, co Láďa říkal, byla pravda. Tohle byla motivace - nenechat v tom tchána samotného, ačkoliv přiznávám, že takový slovník, jaký on zvolil proti Berbrovi (usměje se), to jsem proti němu dost mírný.

Mimo jiné jste měl možnost se seznámit se situací, jaká před volbami do okresních fotbalových svazů panuje na Trutnovsku. Jak ji vidíte?

Už nějaký čas jsem z pozice Fotbalové evoluce v kontaktu s řadou klubů ve vašem regionu a cítím tu jejich zájem o změnu, o změnu myšlení na samotném okrese. Jestliže tu je předsedou OFS pan Marek Pilný, který proslul řekněme smutnou kauzou v našem fotbale, tak se dost divím, že tu nikomu nevadí, kdo okres vede. Že jej vede člověk, který ve fotbalovém životě takhle pochybil. Jak se říká, každý si zaslouží nějakou druhou šanci, to ano, ale aby po takové kauze dělal dál předsedu OFS (podiví se), to není dobře.

Překvapila vás o to víc informace, že na Trutnovsku Marek Pilný v několika posledních volbách nikdy neměl protikandidáta?

To mě překvapuje, ale spíš to vypovídá o stavu našeho fotbalu. Myslím, že je to spíš takovým tím nezájmem lidí do fotbalu vstupovat, protože řada lidí řekne, že fotbal je bída, fotbal je špína. Proto nebyli žádní kandidáti, nikomu se do toho nechtělo. Nikdo neviděl žádný smysl v kandidatuře do OFS, do výkonného výboru nebo na předsedu. Každý si řekl: co tam budu s takovými lidmi dělat? Věřím, že zatčením Berbra se tohle změní a lidé budou mít zájem rozhodovat o tom, co se na okrese děje.

Zdroj: Deník / Martin DivíšekLidé možná zájem mít budou a třeba na Trutnovsku se objevila skupina protikandidáta. Ale přesto si troufnu říct, že nebýt vašeho hnutí, nikdo by se nenašel ani teď.

Bohužel máte asi pravdu. Mně vadí, jak se na fotbal nahlíží. Vadí mi, jakou má mezi lidmi image. Proto jsem si řekl, že jedinou šancí, jak to změnit, je, abychom se do dění sami zakousli. Na všech úrovních - na krajích, na okresech, a když to půjde, tak i na FAČR. Chci, aby se fotbal uzdravil, aby byl čitelnější, transparentnější, aby nám všem zase přinášel radost. Když jsem přemýšlel, jak to udělat, přišel Ondra Lípa s „evolucí“ a já věřil, že bysme právě tímhle mohli zapálit jakýsi oheň, který by dal šanci už na okresech, aby se všechno změnilo. Nikdo neví, jak dlouho ta pomyslná změna bude trvat, protože tenhle systém tady byl dlouho. Někde se ale začít musí. Teď přišla ta chvíle a já jsem rád, že na to kluby slyší.

Říkáte, že opadá zájem o fotbal. Je to tedy podle vás právě důsledek toho, co se v něm děje a co všechno v posledních měsících vyšlo na povrch?

Rozhodně ano. Image fotbalu je rok od roku horší. Máme tu plno kauz, které v posledních deseti patnácti letech proběhly fotbalem. Za mě byly v podstatě všechny zameteny pod koberec. Maximálně to odnesli dva lidé, ale jinak se nic nedělo a jelo se dál. Já to právě vidím tak, že i po zatčení Berbra všem přišlo, že se nic neděje a nikomu to nevadí. Najednou bylo ticho po pěšině. Už proto jsem si říkal, pojďme do toho. Vždyť zrovna tyhle kauzy jsou důvodem, proč lidé na fotbal nejdou. Protože tomu produktu jménem fotbal prostě nevěří.

Každý, kdo někdy hrál fotbal, si vzpomene na zápas, kdy jeho tým někdo, jak se říká, zařízl. Hrál jste vy naopak utkání, kde jste se styděl za to, jak rozhodčí pomáhá vašemu mužstvu?

Já si pamatuji na utkání z doby, kdy se Ivan Hašek stal předsedou svazu a hrál se mnou ještě v I. A třídě za Dolní Chabry. Jeli jsme hrát zápas ven a ten rozhodčí pískal vyloženě pro nás. Nevím, zda se chtěl Ivanovi nějak zavděčit, ale ve 20. minutě za ním Ivan šel a říká mu: „Prosím tě, začni to pískat normálně nebo nás tady všechny zmlátěj.“ Jinak ale i na té nejvyšší úrovni jsem zažil zápas, kde rozhodčí pískal něco pro nás a mně to bylo divný. Zda ale někdy bylo něco ovlivněné, nikdy jsem o tom nevěděl. Určitě jsem nikdy nehrál zápas, kde bych dopředu věděl, že je to koupené. Stoprocentně jsem něčím ovlivněný duel hrál, jako hráči jsme o tom ale nevěděli. To probíhalo na funkcionářské úrovni. Vybaví se mi hlavně devadesátá léta. Opravdu blázinec, co v té době se dělo.

Fotbal je celosvětovým fenoménem. Asi by bylo dobré veřejnosti vyvrátit dojem, že takhle zle jsme na tom jen my tady v Česku.

Ne, to samozřejmě ne. Ty kauzy se dějí na celém světě. Vzpomenout mohu sázkařskou aféru v Německu, kde do toho byli zapojení i hráči. Se sázkami bojovali i v Anglii. V Itálii byl Juventus kvůli tlakům na rozhodčí dokonce vyloučen ze Serie A. I Juventus, takový klub, byl přeřazen do druhé ligy! Kauzy jsou všude. Ve fotbale se točí spousta peněz a někdy se prostě stane, že nějaký člověk pochybí a samotný sport za to platí. Nechtěl bych ale všechny lidi u nás házet do jednoho pytle. Jsem přesvědčen, že osmdesát až devadesát procent lidí tu chce fotbal dělat dobře. Ale určitý systém je nutil jet v nějakém vlaku, do něhož ani nechtěli nastoupit. Pokud však chtěli být se svými kluby úspěšní, museli v něm jet. Prostě drželi krok.

Na kolik procent bude podle vás změna ve vedení svazů důležitá právě na samotných okresech?

Ono se to někomu možná nezdá, ale okresy mají velkou váhu. Okresy a kraje dávají spoustu hlasů na velkou valnou hromadu, která bude na FAČR. Nedělejme si iluze, ale vedení je potřeba změnit jak na okresech, krajích, tak na celé FAČR. Proto okresy mají velkou možnost český fotbal ovlivnit, což si doteď nikdo neuvědomoval. Právě kvůli momentálnímu obsazení okresů volby neustále vyhrával Roman Berbr, protože on věděl přesně tu cenu, jakou okresy a kraje mají. Já doufám, že si teď kluby na okresech uvědomí, jak velkou úlohu v té volbě mají a jakým směrem se fotbal bude dál ubírat.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav ZemanFotbalová evoluce se angažuje výhradně v Čechách, nebo i na Moravě?

Samozřejmě Morava se jeví tak, že praktiky Romana Berbra až tak nebere a řídí si fotbal sama. Evoluce se rozvíjí spíš po Čechách než na Moravě. Tam je to, řekl bych, celistvé a kluby jsou pohromadě. I přes nějaké neshody vystupují vcelku jednotně. Věřím, že Morava bude také pro podporu změn v českém fotbale. Co my chceme, s čím okresy objíždíme, tím vlastně jen zastupujeme úlohu FAČR, která by tohle měla dělat sama. Kdo jiný než FAČR by měl chtít, aby mocenské praktiky Romana Berbra zmizely z fotbalu. Kdo jiný by měl chtít, aby fotbal získal novou image, aby bavil lidi. Aby se i velcí partneři a velké firmy s radostí přidávaly k fotbalovým klubům. Momentálně to tak není.

Odbočme teď od volebních hromad. Po všech kauzách a zbavení funkcí dohlíží na naši nejvyšší soutěž Portugalec Vítor Manuel Melo Pereira. Jak změnu vnímáte vy?

V momentální situaci to beru jako nejrozumnější řešení, než hledat a vytvářet nějakou novou komisi. Nedůvěra v lidech by byla obrovská. Proto si myslím, že angažování cizince je nyní správný krok. Do budoucna ale samozřejmě bude důležité, aby se našli noví lidé, kteří budou komisi rozhodčích řídit dostatečně nezávisle. Aby nebyli pod takovým tlakem, jako lidé před nimi.

Nehrozí tedy panu Pereirovi brzký konec, jako tomu bylo v případě Poláka Michala Listkiewicze?

Nemyslím si. Pan Pereira je zatím dosazen na půl roku a podle mě ten půlrok zvládne. Když ale proběhne valná hromada fotbalového svazu a vznikne vedení nové, pak se snad najde i nová komise.