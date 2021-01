/FOTO/ Proč Cristiano Ronaldo (zatím) nepřepsal historii a po zásahu v italském Superpoháru nepředstihl v počtu vstřelených soutěžních branek legendárního Josefa Bicana? Na základě informací českých statistiků a hlavně díky mravenčí práci Lubomíra Douděry, sekretáře OFS Hradec Králové.

Zdroj: Deník / Miloslav Cihlář,,Když jsem v televizi slyšel, že Bicanovi scházejí góly z roku 1952, kdy hrál za Hradec Králové, nedalo mi to a začal jsem pátrat. Stačilo mrknout do knihy „Černobílá historie - 110 let FC Hradec Králové“ z roku 2015, jejímiž autory jsou Michal Petrák, Jiří Rádl a Tomáš Rademacher. Jedná se o výjimečnou publikaci s mnoha daty, texty a fotografiemi, takže branky Josefa Bicana za Hradec bylo celkem snadné dohledat,“ popsal bleskovou akci Douděra.