Ten kluk to nemá jednoduché. Před časem ho The Guardian, vlivný britský list, zařadil mezi šedesátku největších světových talentů narozených v roce 2001. Fotbalistu z Hradce!

Od šestnácti let kope druhou ligu za chlapy, v sedmnácti je klíčovým útočníkem české reprezentace do devatenácti let.

Filip Firbacher, syn šéfa chlumeckého klubu, to však (zatím) dává.

Důkazem budiž první fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy, jež se hrála v posledních dnech na severu Moravy. Firbacher přispěl k prvnímu místu v základní skupině třemi brankami ve třech duelech.

Jste spokojený?

Samozřejmě, vyhráli jsme skupinu a do jarní části půjdeme jako nasazení. Měli bychom chytit slabší soupeře a těm nejsilnějším se vyhnout.

Jeden gól jste dal San Marinu, dva Ázebrbájdžánu, proti Norsku jste se netrefil.

Mělo to dvě roviny. San Marino bylo outsider, což se potvrdilo. Od Ázerbájdžánu jsem čekal víc, ale na druhou stranu se nám zápas hodně povedl. Ale pak přišlo Norsko, a to ukázalo, jak má silný tým. Od nás to nebyl ideální výkon.

Ani od vás?

Měl jsem míň balonů, protože jsme nedrželi tolik míč, Norové byli fotbalovější. Měl jsem dvě pološance, utekl jsem, ale špatně jsem to vyřešil.

Hlavní úkol mužstvo splnilo. Jakou má kvalitu?

Myslím, že náš tým je hodně silnej. Máme zdvojené prakticky všechny posty. Porazili jsme Anglii, remizovali v Itálii, Belgii jsme dali 5:1. Sešla se dobrá parta, všechno funguje, jak má. Potvrzuje se, že pod trenérem Kozlem můžeme porazit každého.

Sedí vám filozofie Luboše Kozla? Pražská Dukla pod ním hrála atraktivní kombinační fotbal.

Já si moc nevybavuju, jaký hráli fotbal. (směje se) Ale je pravda, že po nás chce kombinační fotbal s efektivitou směrem dopředu. Moc mi to vyhovuje.

Za Hradec nastupujete ve druhé lize chlapů. Je to velký rozdíl?

Zápas s Norskem se blížil kvalitě druhé ligy. Ale jinak je druhá liga náročnější než reprezentační zápasy.

Čím?

Je to svým způsobem takový boj. Nehraje se tam tolik fotbal jako při zápasech reprezentace. Je to hodně o soubojích, hra je fyzicky mnohem náročnější.

Jak uspět? Pomohl i Terminátor

Nastavit hlavu, to je zásadní. Navíc u týmu sedmnáctiletých či osmnáctiletých mladíků, tedy u reprezentace kategorie U19. Trenérům českého týmu se to při první části kvalifikace mistrovství Evropy povedlo, postup to potvrdil.

„Dostat se na mistrovství Evropy by mělo být snem každého hráče, každého trenéra, protože to jsou turnaje, kvůli nimž sport děláme. Úspěšní jsou žádaní, na neúspěšné se zapomíná,“ řekl český kouč Luboš Kozel.

Aby se to povedlo, pustil hráčům video, v němž vystupoval nejslavnější hrdina akčního světa Arnold Schwarzenegger. „Nezáleží na tom, co v životě děláte. Ale ať už děláte cokoliv, musíte mít cíl,“ vyslechli si chlapci od samotného Terminátora. Zabralo to.