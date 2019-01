Kapitán Michal Vepřek zavinil zbytečnou penaltu, brankář Miloš Buchta špatně odhadl centrovaný míč. Tyto dvě pohromy Sigmu ale nakonec o body z Karviné nepřipravily.

Olomoučtí fotbalisté stihli v závěrečných necelých dvanácti minutách předvést úžasný obrat.

Pár sekund na to, co Dávid Guba dopravil po standardní situaci míč do olomoucké sítě, poslal trenér Václav Jílek do boje Jiřího Texla.

Za stavu 0:2 to z pohledu Sigmy na bodový zisk (natož na vítězství) vypadalo beznadějně, Karviná držela trumfy ve svých rukou.

„V tu chvíli je to jednodušší v tom, že už není co ztratit. Bylo nás na hřišti hodně kombinačních hráčů, vyhovíme si a dělali jsme to, co nám je vlastní,“ popisoval Texl, který okamžitě oživil hru a nakopl svůj tým k velkému obratu.

„Šel jsem tam s tím, že budeme hrát na maximální riziko dopředu a doufat, že se vytvoří nějaké šance.“

A tak se také stalo. Po pár minutách rozehrál na pravé straně útočnou akci tahoun Sigmy Václav Pilař, odcentroval na útočníka Martina Nešpora, který na hranici vápna ukázal své kvality, pokryl si míč a připravil jej na střelu Šimonu Fantovi. Trefa, 2:1!

Krajní bek olomouckého týmu zamířil levačkou přesně a Hanáci byli rázem pány na promáčeném pažitu.

Než se domácí vzpamatovali, Texl si narazil s Pilařem a předvedl chladnokrevné zakončení – 2:2.

„Bylo to docela rychlé. Nejvíc mě unavovalo běhání zpátky na rozehru po gólu,“ vtipkoval střelec vyrovnávací branky.

Dokonalý obrat završil Pavel Dvořák, který v poločase vystřídal nevýrazného Jakuba Plška. Parádní centr na Dvořákovu hlavu servírovalo další eso z rukávu trenéra Jílka – Milan Lalkovič.

KVALITA NA LAVIČCE

Všichni tři střídající hráči – Pavel Dvořák, Milan Lalkovič, Jiří Texl – skórovali nebo přihrávali na gól.

„Potvrzuje to, že hráči na lavičce zkrátka mají svoji kvalitu a když přijdou na hřiště, tak jsou schopní tam přinést něco nového a rozdílového,“ chválil Jílek své žolíky z lavičky.

Trenérovi rovněž vyšla sázka na změnu rozestavení, hra na tři beky okamžitě vynesla dvě vstřelené branky.

„V té chvíli jsme uvažovali, jestli to nestáhnout zpátky do čtyřky a nebrat ten bod. Ale dobře, že jsme to neudělali, protože jsme cítili, že máme navrch a že utkání můžeme otočit,“ prozradil Jílek.

Kritikou naopak nešetřil za první poločas.

„Chtěli jsme hrát rychle a agresivně, ale absolutně se nám to nepodařilo. Soupeř byl v těchto parametrech jednoznačně lepší – měl odražené míče, byl agresivní a hrál jednoduše, účelně. My jsme hráli složitě a komplikovaně a nehráli jsme hlavně kvalitně,“ hodnotil.

DESET BODŮ Z PĚTI UTKÁNÍ

Vítězství, jako to v Karviné, může doposud tápající Sigmu pořádně nabudit.

„Doufali jsme, že nás nakopne už Sparta, pak sice přišla plichta se Zlínem, ale už aspoň nepohráváme. Věřím, že to půjde nahoru,“ prohlásil Texl.

Olomouc bodovala ve třetím zápase v řadě. Z posledních pěti ligových vystoupení padla pouze v Liberci.

„Jsme na deseti bodech z posledních pěti zápasů. Čekají nás další zápasy se soupeři v tabulce, které jsou kolem nás, a pokud chceme pořád pomýšlet na vyšší příčky, které jsme si vytyčili, tak prostě musíme bodovat,“ uzavřel trenér Václav Jílek.

Historický zápis

Čas 78:18. Karviná vs. Sigma Olomouc 2:0.

Čas 86:01. Karviná vs. Sigma Olomouc 2:3.



Olomouckým fotbalistům se ve FORTUNA:LIZE povedl doslova historický obrat!

Magazín CSFOTBAL upozornil, že se Sigmě vůbec poprvé v české nejvyšší soutěži povedlo zvítězit v zápase, ve kterém prohrávala už o dvě branky. A mimochodem, posledním týmem, který v první lize dokázal otočit v posledních 11 minutách dvougólové manko byla Trnava – před 31 lety.