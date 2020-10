„Druhá liga byla můj fotbalový vrchol, rád na to vzpomínám,“ říká současný hrající trenér Albrechtic nad Orlicí Kyral.

Vybaví se vám ještě něco z vašeho druholigového působení?

Jsou to rozhodně pohárové zápasy proti Spartě a jiným velkým týmům z první ligy.

Je vám 52 let, kde i v tomto věku hledáte motivaci do hraní?

Fotbal je můj život, proto pořád hraji. Naplňuje mě to. Hraji s fotbalisty, kteří jsou třeba o dvě generace mladší, díky tomu se cítím i já mladší. Prostě mě to baví. Je skvělé si zasportovat a udělat si žízeň.

Kdy se chystáte skončit?

Mám fotbal moc rád, zatím mi to nedalo, ale určitě to jednou přijde.

Vy jste do Albrechtic přišel před sezonou, proč právě sem?

Naposledy jsem působil ve Žďáru nad Orlicí, kde jsem pouze hrál. Poté přišla nabídka od Albrechtic, zde jsem se dohodl na tom, že budu i trénovat, za což jsem velmi rád.

Jak těžké je to skloubit?

Samozřejmě je to hodně náročné. Navíc, když něco klukům říkám, poté to udělám v zápase blbě, tak to není úplně ideální (směje se).

Co říkáte na současnou fotbalovou úroveň?

Ať se na mě nikdo nezlobí, ale fotbalová úroveň jde podle mě dolů. Jde to vidět na tom, že je v soutěži dost starších hráčů, kteří stále těm mladším stačí. Dříve to bylo jinak. Hráči bohužel ubývají.

I tak se na Rychnovsku hrají tři okresní soutěže, což je na dnešní poměry výborné.

Je to dobře, i když tam je celkem dost Béček. Něco podobného už je pouze na Hradecku. Snad to vydrží.

Až skončíte s aktivním hraním, chcete se věnovat pouze trénování?

Fotbalu jsem věnoval 45 let života, mám B licenci, což mi stačí, takže nějaké velké ambice už nemám.

I na trenérské lavičce jste toho zažil spoustu, co považujete za největší úspěch, který se vám povedl?

Rozhodně působení v Holicích, kde jsme dokázali vyhrát krajský přebor na Pardubicku a postoupili jsme do divize. Dokonce jsme ovládli i pohár.

Pojďme do Albrechtic, kolik se vás schází?

Trénujeme dvakrát týdně v počtu 12 až 14 lidí.

Jak jste spokojen s dosavadním průběhem sezony?

Asi musíme být spokojeni, i když jsme prohráli nějaké smolné zápasy. Chceme se držet ve středu tabulky.

Takže se vyhnout nějakým sestupovým starostem?

Je to náš hlavní cíl.