„Někdy před třiceti lety hrála v Chlumci přátelák Sparta, ale v mistrovské soutěži takovýto zápas nepamatujeme,“ potvrzuje Martin Firbacher, šéf místního FK, že pro šestitisícové východočeské město půjde vpravdě o historický den.

Aby ne, vždyť třetiligový outsider půjde proti týmu, který od roku 2011 pětkrát slavil mistrovský titul.

Jak to vypadá s předprodejem? Prý už jste prodali šest stovek vstupenek.

Oproti utkání s Bohemians je zájem o mnoho větší, přesto je lístků stále dostatek.

Jste překvapení z velkého zájmu?

Trochu jsme to čekali, přeci jen je Plzeň náš TOP klub. Ale, že bude zájem doslova z celého kraje to mě překvapuje. Každý den mám desítky telefonátů a žádostí o vstupenky.

Je pro váš klub složité uspořádat takový zápas?

Je to náročné, nejsme na to zvyklí. Řeší se předprodej, parkování, občerstvení, doprovodný program… Chceme udělat vše pro to, aby fanoušci byli spokojeni.

Kolik lidí se na tom podílí?

Máme tým šesti lidí, kteří na tom pracují doslova ve dne, v noci.

Bude zápas pro klub výdělečný?

To uvidíme až po něm. Náklady jsou také dost vysoké, ale věřím, že nám něco zůstane.

Váš tým zatím hraje dobře v poháru i ve třetí lize. V čem je jeho síla?

Síla mužstva je především v kolektivu a skvělé partě. Tam to začíná. Tým byl vhodně doplněn, daří se střelci Bastinovi a nesmím zapomenout ani na Honzu Krause, který tomu z lavičky dává jasný řád.

Jste v klubu se sezonou spokojeni?

Určitě. Mládež funguje na solidní úrovni a všechny tři týmy dospělých také. Věřím, že nám to vydrží.

Spojení Chlumce s Převýšovem, které se událo v létě, se zatím jeví jako dobrý krok. Souhlasíte?

Jednoznačně. Našlo se hodně nepřejících lidí, kteří nás zrazovali od spojení s panem Rybou, ale musím říct, že vše funguje skvěle. Za sebe říkám, že je škoda, že k tomu nedošlo dříve. Třetí liga má svoji kvalitu a návštěvy na zápasech značí to, že jsou spokojeni i fanoušci. A to je pro nás úplně nejdůležitější.

Jak funguje kooperace prvního týmu a béčka?

Vcelku solidně. Před víkendem se trenéři domluví a prostupnost kádrů funguje, za což jsem rád. Někteří kluci z krajského přeboru s áčkem trénují a to je určitě taky znát.

Anglie? Mrzí mě, že to nevyšlo



Táta šéfuje chlumeckému klubu, syn se snaží prorazit v áčku Hradce ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Byť je Filipu Firbacherovi (snímek vpravo) teprve sedmnáct let, daří se mu to.



„Všechno to strašně letí. Loni touhle dobou byl ještě v dorostu, kde měl jasnou pozici, po roce se pere o místo ve druhé lize. Konkurence je veliká, ale to už jiné mít nebude. Musí na sobě neustále pracovat a nepodlehnout uspokojení. Je mu sedmnáct a věřím, že si tu správnou cestu vybojuje,“ říká Firbacher senior.



V Hradci však junior už být nemusel, zajímal se o něj anglický druholigový Brentford. „Kluby se nedomluvily. Doteď mě mrzí, že to nevyšlo,“ přizná táta.