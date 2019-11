Udělali díru do světa. I tak by se dal označit počin chlumeckých fotbalistů v podzimní části sezony. Nejenže absolvovali fantastickou jízdu MOL Cupem, během které skvěle zahráli tři zápasy s prvoligovými týmy, ale dařilo se jim i ve třetí nejvyšší soutěži.

Velkou zásluhu na tom má také Jan Kraus, trenér úspěšného mužstva, které se před touto sezonou přemístilo z Převýšova o pouhé 4 kilometry na východ.

Už máte za sebou rozlučku?

Jo jo, všechno máme ukončené a už máme volno.

Byl důvod k oslavě?

Stoprocentně! I přes problémy na začátku dopadla půlsezona nad očekávání. K úplné spokojenosti mi chybí asi 5 bodů, které jsme mohli získat venku, ale jinak jsem maximálně spokojený.

Kdyby vám někdo před sezonou řekl, že budete po podzimu pátí, nejspíš byste to bral, že?

To každopádně. Jak říkám, sice jsme mohli vydolovat více bodů, ale na druhou stranu jsme některé zápasy vyhráli se štěstím, takže musím být spokojený. Když na to na jaře navážeme, můžeme se posunout. Nicméně hlavně bude to závislé na tom, jak poskládáme mužstvo během přestávky, kdo přijde, kdo odejde, jak si to potom sedne a podobně.

Na úvod podzimu jste porazili Jablonec B, ale pak přišel debakl 0:7 v Mladé Boleslavi a domácí nezdar s béčkem Bohemians. V tu chvíli to nevypadalo nejlépe.

S Jabloncem to bylo z naší strany výborné utkání. V Boleslavi do čeho domácí kopli, to skončilo gólem. Dovolím si tvrdit, že do stavu 0:4 jsme byli lepší, pak jsme rezignovali. Takové zápasy přijdou. Ve finále je jedno, jestli prohrajete 0:1 nebo 0:7. Pak proti Bohemce to byla taková křeč. Hosté byli posíleni a vyšly jim brejky. Jsem moc rád, že jsme se z toho potom vyhrabali. Bylo důležité chytit další zápasy, abychom do toho nespadli. To se naštěstí povedlo.

Bylo zapotřebí něco změnit?

Já mužstvu věřil, že je schopné to všechno zase otočit k lepšímu, a vyplatilo se to. Časté míchání se sestavou není dobré, kluci se musí sehrát. Vyšel nám další zápas a pak už jsme jeli.

Myslíte tím pohárový duel s prvoligovou Příbramí?

Přesně tak. Přistoupili jsme k tomu, že nemáme co ztratit. Odehráli jsme vyrovnaný zápas, na konci jsme dali vítězný gól. Od toho se pak vše odráželo. Kluci si zkusili, že se dá hrát s každým. Následně jsme vyhráli mistrák venku. Tím to z nás spadlo a pak už to bylo v pohodě.

V MOL Cupu jste nakonec nebyli daleko od čtvrtfinále. Čím to, že se vám proti prvoligistům tak dařilo?

Ono se nám dařilo i ve třetí lize (směje se). Prvoligové celky byly překvapené, že jsme proti nim hráli otevřeně, napadali jsme je. Čekaly, že nám dojdou síly, ale nedošly. Kluci ukázali, že jsou dobře natrénovaní a nebáli se hrát s jakýmkoliv soupeřem.

Dva ligové soky jste vyřadili a třetího, věhlasnou Plzeň, jste měli na lopatě. O Chlumci se teď ví v celé republice…

Ani jsme nesnili, že porazíme prvoligový tým. My porazili dva a s Plzní to byloo třetím gólu. Kdybychom ho dali na 3:0, asi by to neotočila, ale takový je fotbal. Na druhou stranu přišlo čtyři tisíce diváků, což je fantazie.O Chlumci teď ví celá republika, to dříve nikdo pořádně nevěděl. Jsme na to pyšní.

Muselo vás těšit, že hráči po náročných pohárových zápasech dokázali za tři dny přepnout na ČFL, kde na výkony navázali. Je to tak?

Ano. Síly nám došly jen ve Velvarech, kde jsme hráli po prodloužení s Plzní. V první půli jsme měli rozhodnout a byl by klid. Bohužel jsme nedali šance a potom jsme to nějak dohráli. Jinak nám síly nedocházely. Bylo vidět, že kluci jsou dobře trénovaní.

Zdá se, že byste mohli na jaře hrát bez problémů v horní polovině tabulky. Bude to hlavní meta týmu?

Budeme chtít navázat na podzim. V naší skupině je osm béček a hodně záleží, kdo proti vám koho postaví. Na podzim se na nás všichni posilovali. Většinou jsme nějaké béčko chytili do reprezentační přestávky a soupeř proti nám postavil, co mohl. Určitě se budeme chtít pohybovat tam, kde jsme teď, tedy v horní půlce tabulky. Ale spíše chceme hrát takový fotbal, jaký jsme předváděli na podzim, aby byl o naše hráče zájem. To je pak ta nejlepší vizitka.

Je o ně zájem po skvělém podzimu?

Nějaký zájem registrujeme. Uvidíme, co bude. Někdo jeu nás na hostování. Jsem rád, že se o hráčích více ví a dostanou šanci ve svých mateřských klubech, konkrétně třeba v FC Hradec Králové. Třeba jim tento půlrok pomůže v další kariéře.

Nesmíme také zapomenout na fakt, že po přesunu z Převýšova do Chlumce se zvýšila návštěvnost na domácí duely. A teď nepočítejme pohár.

Fanouškům musíme samozřejmě poděkovat, chodilo jich opravdu hodně. Velký dík patří majitelovi panu Rybovi, že se to podařilo dát do Chlumce, kde se fotbal jednoznačně pozvedl.