„Máme spoustu otázek a málo odpovědí,“ zamračil se Martin Malík, šéf fotbalové asociace.

Češi se po víkendu setkají v Praze, ale už v úterý se přesunou na Kypr, kde je o den později čeká přípravný mač proti tamní reprezentaci. Pak hrají Ligu národů v Izraeli (11. 10.) a ve Skotsku (14. 10.).

„Intenzivně jsme řešili, jak vyšperkovat opatření proti koronaviru. Budeme v bublině,“ podotkl Malík s narážkou na zářijový sraz, jenž vyvrcholil rozpuštěním „áčka“.

Asociace proto připravila speciální manuál, hráči navíc obdrží jakýsi svůj pas.

V dokumentu určeném pro jejich kluby, popřípadě hygienu bude uvedeno třeba i to, s kým přišli do kontaktu.

Testy

Krok číslo 1? Testy. Výtěr nejprve čeká realizační tým, kompletní výběr pak bude testován třikrát na začátku, v Izraeli a pak ve Skotsku. Mezitím se vedení snaží zjistit detaily ze zahraničí. Komplikací je víc než dost.

Tak třeba Izrael a karanténa - v Haifě je prý nemožné sehnat hotel, kde by vařili. „Řešíme to i s Plzní, která tam hraje ve čtvrtek. Máme dohodu, že nám řeknou, co byl problém,“ zmínil Malík.

Šilhavého svěřenci stráví nejvíce času na Kypru.

Ačkoliv si to kouč nechce připustit, nosí v hlavě i myšlenky na krizový scénář. „Já doufám, že někde nezůstaneme viset. Kdyžtak máme dost náhradníků,“ řekl.

Nováček v nominaci: Tomáš Petrášek

Bez jednoho centimetru měří dva metry, hraje v Polsku a do svých řad ho lákala Sparta. Tohle je v kostce vizitka Tomáše Petráška. Řeč o něm není náhodou: právě tenhle 28letý stoper byl vůbec poprvé pozván do reprezentace. „Sledovali jsme ho delší dobu. Než vypukla pandemie, zrovna jsme za ním chtěli jet,“ řekl kouč Jaroslav Šilhavý. Hráč oblékající dres Čenstochové letos zasáhl do všech zápasů, navíc dal i gól. „I to, že dokáže skórovat, značí, že jde o kvalitního obránce. Uvidíme, zda si řekne o místo i dál,“ dodal trenér.