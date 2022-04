„Je dobré, že z nás spadla tíha záchrany, teď se koukáme na možnost dostat se do šestky, to by byl velký úspěch,“ uvedl pro klubový web hradecký asistent trenéra Stanislav Hejkal.

FC Hradec Králové - SK Sigma Olomouc



Výkop: NE, 17.00

Rozhodčí: Černý – Nádvorník, Líkař.

Poslední vz. zápas: 2:2

Bilance: 6 – 6 – 13





Votrokům se v posledních týdnech náramně daří, když neprohráli v posledních pěti ligových zápasech. I Hanáci zažívají povedenější část sezony. V posledním ligovém kole dokonce obrali o bod jednoho z aspirantů na titul Plzeň. „Možná měli od sezony vyšší očekávání. Jsou trochu rozdílní než před lety, kombinační fotbal už tolik nehrají, teď vynikají presingem, represingem a napadáním,“ dodal na adresu soupeře Hejkal. Po duelu s Olomoucí se Hradec ve středu představí na Bohemce. Uhájí šestku?