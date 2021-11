První poločas nebyl zrovna záživný. Votrokům se nevydařil, dostali se vlastně jen do jedné možnosti. Obránce Jan Král však dorážku po rohovém kopu poslal přímo do rukavic Matúše Macíka, obra v bráně domácích.

Nízká útočná aktivita nebyla jedinou potíží. Naopak přišel ještě větší zádrhel. Ve 28. minutě Hanáci skórovali. Antonín Růsek zakončil hlavou centr ze standardní situace. Domácí se radovali vehementně, ostatně nebylo divu – skórovali totiž po 425 minutách půstu.

Kvůli tomu Olomoučtí čtyřikrát v řadě nevyhráli, což měli v plánu změnit. Těsně po změně stran se k tomu ještě více přiblížili. Radim Breite se dostal ze strany před Viléma Fendricha a propálil ho tvrdou ranou.

S Votroky to opravdu nevypadalo dobře.

Jenže zabraly změny v sestavě. Přišel matador Jakub Rada i útočník Daniel Vašulín. Oba pomohli zvednout ofenzivu, prostě obrátit děj hry na stranu Hradce.

Do hlavní role se však obsadil šéf Vlkanova. Ve dvou situacích demonstroval, jak klíčovým hráčem je. Měl zásadní vliv na to, že Hradečtí srovnali skóre.

Nejprve v 62. minutě si vzal míč na pravé straně, kam mu ho ze standardky rozehrál Rada. Bylo to neobvyklé řešení, spíše se čekal centr do šestnáctky. Ukázalo se však, že dva kreativci měli dobrý nápad. Vlkanova se pustil do sóla, kličkoval, zasekával, nakonec ho srazil Pablo González.

Penalta!

Míč si vzal kliďas Rada, jehož nerozhodil ani gólman Macík, když mu sebral míč z puntíku, gestikuloval na něj a pokřikoval. Záložník si počkal a poslal míč k tyči. Pro Hradec to byl impuls, jak se ukázalo v dalších minutách.

Další kapitánova chvíle nastala v 76. minutě. Vlkanova si počkal na přetažený centr na levé straně, míč si srazil k levé noze a tvrdě prostřelil Macíka. Olomouc byla opařená, takový nováčkův vzdor nečekala.

Dostala se sice ještě do jedné šance, Fendrich však byl rychle z brány a zasáhl. Rovněž hosté mohli rozhodnout, dopadli ale stejně.

Remíza je pro ně velmi cenná.