Zkušený Rada zase ukázal, že to proti mladším soupeřům má pořád v noze. V pětatřiceti letech si vylepšil svůj osobní rekord v počtu vstřelených branek. V sezoně jich zapsal devět, jen těsně mu unikla vytoužená desítka. „Je to jediná věc, která mě mrzí. Měl jsem dost času na ten desátý gól zaútočit, bohužel to nevyšlo. Jinak byla sezona mimořádná,“ uvedl v rozhovoru pro Deník Rada.

Pro klub je to historická sezona, nejlepší výsledek od roku 1963, vnímáte, že se podařilo něco výjimečného?

Jak moc byla povedená sezona, si podle mě uvědomíme později. Je to dlouhé časové období, což člověku do hlavy naskočí, když to někdo zmíní. Začne vám to šrotovat v hlavě a vnímáte, že se povedlo opravdu něco mimořádného pro hradecký klub.

Kdy tedy dokážete takový úspěch ocenit. Po kariéře?

Myslím, že už to bude mnohem dříve. Teď z toho kolotoče na chvíli vypadneme, vypneme a myšlenky o úspěchu přijdou.

Před sezonou byly asi trošku jiné cíle, mluvilo se hlavně o záchraně. S čím jste do letošního ročníku první ligy jako nováček šli?

Jednoznačně jsme do ní vstupovali se skromným cílem záchrany. Jako nováček jsme výš pomýšlet nemohli. Každý si v koutku duše přeje hezký výsledek, třeba jako se nám povedl, ale na začátku sezony jsme rozhodně nevěděli, jaká bude síla našeho týmu ve srovnání s konkurencí v lize. Doufali jsme v záchranu, nakonec z toho vyšla fantastická sezona.

Co se ukázalo jako největší přednost týmu?

S větší částí kluků už jsme v Hradci nějaký pátek pohromadě, proto je cítit, že jsme sehraní. V kabině i na hřišti jsme nesmírně jednotní. Máme skvělou partu a největší sílu vidím v soudržnosti.

Jaký podíl na úspěchu má zkušený trenér Miroslav Koubek?

Samozřejmě velký. Hlavně v létě, když přišel, tak jsme hodně pracovali na taktické složce. Myslím, že právě tohle týmu hodně pomohlo.

Souhlasíte, že základ tomu všemu už dala minulá sezona pod koučem Zdenkem Frťalou?

Bezesporu. Největší podíl na tom však má sportovní ředitel Jirka Sabou, který tým skvěle poskládal. Vytipoval hráče, kteří by do týmu měli zapadnout. Je to výsledek jeho dlouhodobější práce.

Byl nějaký moment v sezoně, kdy jste si říkal, že by tak dobře skončit nemusela? Na přelomu podzimu a jara tam byla pasáž osmi zápasů bez výhry…

Unikátní pro letošní ročník bylo, že jsme během sezony neměli herní krizi. Nedařilo se nám chvíli vyhrávat, ale vždy jsme nějaký bod dokázali vybojovat, což bylo hrozně důležité. Ta pasáž bez výhry, kterou jste zmiňoval, tam byla, ale pořád jsme věděli, že nehrajeme vůbec špatně. A i když nám výhry těsně unikaly, tak jsme jim byli neskutečně blízko. I přes tu sérii jsme pořád věřili, že sezona dopadne dobře. Já o tom byl přesvědčený, protože v kabině byla ta správná atmosféra.

Vy jste prožil, co se týče vstřelených branek, nejlepší sezonu v kariéře, čekal jste, že by se v pětatřiceti letech mohlo něco podobného povést?

Vůbec ne. Já si před sezonou spíše myslel, že bych mohl mít statistiky obráceně, než mám teď. Říkal jsem si, že budu ty góly pro kluky připravovat. No a vidíte, nakonec mám devět gólů a možná jednu asistenci.

Jak moc mrzí, že nevyšel útok na jubilejní desátý ligový gól v sezoně?

Celkem dost. Nechci, aby to vyznělo bez pokory nebo namlsaně, ale jelikož jsem těch devět branek stihl velmi rychle, bylo dost času desátý gól přidat. Proto jsem si na to reálně věřil, bohužel se to nepovedlo. Z tohohle pohledu jsem celkem zklamaný. V poslední době jsem nedostával ani moc minut na hřišti.

Hrálo v tom roli nějaké zranění?

Rozhodně ne. Byl jsem plně k dispozici.

Po této sezoně vám v Hradci končila smlouva, přidáte i další sezonu v černobílém dresu?

Ano. Těsně před koncem sezony jsme se domluvili na pokračování, podepsal jsem nový kontrakt, takže příští rok budu pokračovat v Hradci.

Trenér Koubek řekl, že pro kabinu máte obrovský přínos. Baví vás předávat zkušenosti mladším hráčům?

Ale jo, baví. Spíše to však souvisí s tím, jak to vypadá u nás v kabině. My to tady docela často a rádi omíláme, ale není to žádné klišé. Máme skvělou, až rodinnou partu a musím říct, že mě to tady s klukama nesmírně baví a jsem za ty roky v Hradci rád.

Sezona byla opravdu historicky úspěšná, dá se to ještě v těchto skromnějších podmínkách překonat?

Těžko (usmívá se). Ušili jsme si na sebe velký bič. Příští rok máme co obhajovat. Upřímně nevím, jak to ještě vylepšit. Už snad pouze lepším umístěním v tabulce, což by bylo obrovsky náročné.

I v poháru jste zářili, proklouzli jste až do semifinále. Jak moc mrzí, že jste v něm se Slováckem těsně prohráli a nepostoupili jste do velkého finále?

Hodně. Do finále nám chyběl kousek a rozhodně to nebylo nereálné. Všichni jsme věřili, že by se postup mohl povést. Navíc jsme to měli pěkně nalajnované, protože jsme ty zápasy hráli od čtvrtfinále doma. Slovácko, silný soupeř s výborným mančaftem, ale v lize jsme je dokázali potrápit a doufali jsme, že přes něj můžeme přejít. Bohužel jsme prohráli a nepostoupili.

Celou sezonu jste odehráli v Mladé Boleslavi, vám to tam muselo vyhovovat.

Už jsem zmiňoval, že se mi na tom útulném stadionu hraje velice dobře, prostředí tam znám. Mám rád menší stadiony, kde se i přes nižší návštěvu dá udělat dobrá atmosféra. Všechno je blízko, což je super. Podle mě by tak mluvila i většina spoluhráčů, protože se nám v Boleslavi dařilo, navíc fanoušci nám dokázali vytvořit skvělou kulisu.

Jak velkou motivací je pro vás zahrát si na novém stadionu pod lízátky?

Pro každého je to velká vidina, moc bych to chtěl zažít. Vychází to na přespříští sezonu, takže uvidíme, jestli se to bude týkat i mě. Hrozně to však celému regionu přeji, protože si to zaslouží. Nový stadion v Hradci fotbal zase povýší na novou úroveň.

Tým opustí Jan Mejdr, nabídky má i Adam Vlkanova, dají se nahradit?

Těžko. Oba dva kluci tady jsou už dlouhou dobu, na hřišti si vybudovali nějaké vazby. Bude to chtít čas, ale budeme to muset zvládnout a poradit si i bez nich.

Ukázaly to i poslední ligové zápasy, kdy ani jeden z nich nehrál a tým měl problémy v útočné fázi?

Jednoznačně. Tým byl zvyklý na to, že oba kluci mají stěžejní roli na hřišti. Ale takové problémy se řeší i v jiných klubech. Klukům moc přeju. Honza už skoro odešel, uvidíme, jak to dopadne s Adamem.

Dříve jste dlouho působil v pražské Bohemce, která hraje o udržení v první lize, přejete jí v baráži proti Opavě?

Rozhodně! Bohemku sleduji neustále. Její výsledky v poslední době moc radostné nejsou, ale věřím, že sezonu zachrání v podobě udržení se v nejvyšší domácí soutěži, protože do ni patří.