Jeho protějšek Miroslav Koubek i přes vysokou prohru hráče pochválil. „Kluky musím pochválit za to, jak hráli, byť dostali další školící lekci. Porážka je nepříjemná, ale odpovídá kvalitě a postavení obou mužstev. Těší mě, že jsme se ani v jedné minutě zápasu nepoložili a snažili se pořád hrát. Jen jsme udělali moc obranných chyb," poukázal Koubek.

„Nebyl to lehký zápas. Hradec je organizovaný a velmi dobrý soupeř. Posledních pět zápasů v lize a v poháru vyhrál, aniž by inkasoval. Nám pomohl rychlý gól na začátku. Měli jsme tam ještě další šance. Ale mrzi mě posledních dvacet minut. Když už se proti takovému soupeři dostaneme na stav 4:0, tak nemůžeme hrát tak, jak jsme hráli. Přistoupili jsme k tomu jako k exhibici a ještě jsme Mandymu pokazili čisté konto. Lidé, kteří přišli na zápas, si takový závěr nezasloužili," řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Po změně stran bylo jasné, kdo bude slavit vítězství. Slávisté navíc své vedení navýšili. To už v brance hostů byl Patrik Vízek, jenž si odbýval premiéru v nejvyšší soutěži. „Brankáře Fendricha jsme nestřídali kvůli chybě při prvním gólu, ale cítil bolest v koleně. Měl s ním problém už v týdnu," vysvětlil hradecký kouč.

V době největší aktivity Hradce ovšem udeřili slávisté, jmenovitě mladík Daniel Samek, jenž pět minut před přestávkou poslal míč střelou s odrazem o tyč do sítě. Hradecké tak srazil jejich sedmnáctiletý odchovanec, který uprchl do Slavie.

„První gól, kdy udělal chybu Vilda Fendrich, nám samozřejmě ublížil. Slavia se uklidnila a postupně se rozjela. Brankáři Fendrichovi nic nevyčítám. To se stane. I gólmani chybují," uvedl hradecký trenér Miroslav Koubek.

Hradečtí vyrazili na Slavii s nadšením a vírou, že českého giganta poslední let mohou zaskočit. V sestavě Východočechů chyběl kvůli karetnímu trestu Petr Kodeš, jehož ve středu zálohy nahradil Dominik Soukeník.

