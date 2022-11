Hradec byl přitom po většinu zápasu lepším týmem. V první půli ho do vedení poslal svým prvním gólem v černobílém dresu Matěj Ryneš. Po změně stran diktoval tempo hry, ale soupeř byl nesmírně efektivní. Nejprve po pěkné kombinaci vyrovnal a následně po hloupém faulu Čiháka ve vápně rozhodl o svém vítězství. Východočeši i přes třetí porážku v řadě přezimují na pátém místě ligové tabulky. „Máme na co navazovat. Škoda, že jsme nebodovali, protože naše pozice mohla být ještě lepší, ale z mého pohledu jsme na hřišti nechali všechno,“ řekl dvaadvacetiletý forvard.

V posledním podzimním kole jste padli se Slováckem, přitom jste o půli ještě vedli. Jak moc prohra mrzí?

Myslím, že je to pro nás hodně krutá porážka. Předvedli jsme velice slušný a bojovný výkon. Už před zápasem jsme si říkali, že na hřišti musíme nechat všechno. Každý z nás to udělal, ale po nějaké shodě okolností a možná i individuálních chybách se nám to nepodařilo dotáhnout do vítězného nebo alespoň bodového konce.

Soupeř dokázal otočit výsledek po změně stran.

Paradoxně mi přišlo, že jsme druhý poločas odehráli ještě lépe než ten první. Měli jsme herní převahu, mnohem větší tlak, ale párkrát se nám nepodařilo Slovácko ubránit v rychlých přechodech. Musíme taky uznat jejich kvalitu, hlavně při jejich prvním gólu to fantasticky vykombinovali na jeden dotek, tam se projevila jejich síla. Na druhou stranu to nebylo tak, že by nás přehrávali, tlačili. My jsme naopak tahali otěže zápasu na svoji stranu, ale bohužel fotbal je někdy takový. Musíme se z toho oklepat a jít dál.

Vy jste nastoupil poprvé v hradeckém dresu k ligovému zápasu v základní sestavě, když jste nahradil vykartovaného Daniela Vašulína, velká šance pro vás osobně?

Samozřejmě jsem o tom před zápasem přemýšlel, šanci jsem vnímal, ale jak říkal v týdnu pan trenér Koubek, je jedno jestli nastoupí Pepa nebo Pavel, museli jsme táhnout jako jeden tým. Já jsem se o to snažil a myslím, že i všichni ostatní. Zápasy nevyhrává jednotlivce, ale celý mančaft. Nám se to daří. Sice máme na kontě tři porážky v řadě, ale stále jsme pátí a máme na co navazovat. Škoda, že jsme nebodovali, protože naše pozice mohla být ještě lepší, ale z mého pohledu jsme na hřišti nechali všechno a podali jsme slušný výkon.

Jak jste zatím v Hradci spokojený?

Naprosto a hned od první chvíle. Ať už je to skvělým realizačním týmem nebo výbornou partou v kabině, ale i všech ostatních lidí v klubu. Jsem hrozně rád, že to takhle dopadlo. Snažím se bojovat o svoji pozici, byl jsem rád za šanci. Pořád jsem mladý kluk, který potřebuje hrát, peru se o každou minutu a doufám, že se mi podaří trenéry přesvědčovat, že bych měl dostat ještě větší herní příděl.

Styl Hradce vám sedl?

Určitě. V Bohemce jsme hráli něco podobného na tři obránce. Pan Koubek má však skvěle propracovanou taktiku a od prvního momentu to na mě dýchlo tak, že každý na hřišti ví přesně, co má dělat. Snad se mi do toho celku podařilo zapadnout a věřím, že to bude každý týden lepší a lepší. Hrozně bych si přál, abych Hradci pomohl a podařilo se zopakovat nějaké skvělé umístění.