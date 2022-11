Slovácko je za dva roky vašeho působení v lize nejtradičnějším protivníkem, v neděli se s ním utkáte už pošesté. Máte pravdu, je to náš tradiční soupeř, ale jestli se nepletu, tak se nám proti němu moc nedaří. V pěti předchozích duelech jsme uhráli pouze jednu remízu loni v ligovém zápase v Mladé Boleslavi. Na druhou stranu Slovácko je teď v naprosto jiném rozpoložení než v minulém ročníku. Máme velkou šanci uspět a uděláme všechno proto, abychom podzim zakončili výhrou, která by nám v tabulce nesmírně pomohla.

FORTUNA:LIGA 16. kolo

FC Hradec Králové (4. místo, 23 bodů, 18:17) – 1. FC Slovácko (10. místo, 19 bodů, 18:26). Neděle 15:00, hř. Ml. Boleslav

Překvapuje vás, že je Slovácko v tabulce poměrně dole?

Určitě jsem to nečekal. Oni mají nesmírně zkušený tým, ale ukazuje se, že je prostě hodně náročné hrát ligu i evropské poháry. Rozhodně si nemyslím, že dole budou celou sezonu. V zimě si trochu odfrknou a na jaře může být všechno jinak.

Kde vidíte jejich hlavní sílu?

Ve středu hráli na Spartě, sice prohráli 0:4, ale výsledek rozhodně neodpovídal průběhu. Ta síla je právě v tom, že jejich hráči mají ohromné zkušenosti. Základem bude, abychom nedostali první branku a naopak se konečně prosadili.

Sledovali jste zmiňované utkání na Spartě?

Máme ten zápas celý sestříhaný. Sledovali jsem i ostatní jejich utkání. Jsme na ně stoprocentně připraveni a věřím, že budeme bodovat.

Tabulka je nesmírně vyrovnaná, navíc na začátku jara máte velmi těžký los. Hraje se tedy o hodně?

Z našeho pohledu je to velmi důležitý duel. Chceme podzim dobře zakončit, protože ho máme velmi slušně rozjetý, získali jsme dost bodů. Bylo by mrzuté skončit se třemi prohrami v řadě.

Nejprve jste prohráli v derby s Pardubicemi, minulý týden pak v Liberci. Na severu Čech jste však předvedli velmi dobrý výkon. Lze říct, která z proher mrzí víc?

Ve výsledku je to asi úplně jedno, protože jsme nezískali žádný bod. Je pravda, že když odehrajete dobrý zápas a skončíte bez bodu, tak to možná mrzí ještě víc, než když se vám něco nepovede.

Jak jste zápas se Slovanem viděl?

V Liberci jsme odehráli dobré utkání. Chtěli jsme napravit zaváhání s Pardubicemi, bohužel se nám to nepovedlo. Obdrželi jsme blbé dva góly a vepředu jsme si velké šance nevytvořili. Oni toho taky moc neměli, ale je to o těch gólech.

V letošní sezoně tvoříte útočnou dvojku s Filipem Kubalou, který ve Slovácku dříve působil. Říkal, že je to speciální duel?

Každý hráč, který v nějakým týmu hrál či tam vyrůstal, tak je to pro něj speciální, má mnohem větší motivaci a bude to pro něj takový lepší zápas.

Jak vám vzájemná spolupráce funguje. Podle statistik to vypadá velmi dobře…

Funguje, ale samozřejmě byly zápasy, kdy to nešlapalo, což je normální. Když bych měl zhodnotit podzim, tak si myslím, že máme celkem dost bodů. Věřím, že na jaře to dokážeme znovu potvrdit.

V tabulce vám stále patří čtvrté místo, a to i přesto, že odešli tři klíčoví hráči, jakými byli Adam Vlkanova, Jan Mejdr a Jan Král. Kde je podle vás největší síla současného kádru?

Nemáme v týmu žádné extra hvězdy, ale kádr je velmi široký a kvalitní. Všichni se snaží tvrdě pracovat. Odešli kluci, kteří měli čísla, ale za mě se je nám podařilo nahradit a pereme se s tím slušně. Hrozně moc dělá kabina, kterou máme v Hradci skvělou.

Po Slovácku pro vás podzim nekončí, o týden později hrajete osmifinále poháru v Českých Budějovicích. Je pro vás MOL Cup stejně důležitý jako liga?

Samozřejmě. Každý zápas, co hrajeme navíc, je dobrý. Člověk se na to mnohem víc těší, než kdyby trénoval. V poháru chceme jít co nejdál a třeba zopakovat loňskou jízdu.

V druhé polovině listopadu začíná fotbalové mistrovství světa v Kataru. Budete ho sledovat a máte nějakého favorita?

Šampionát samozřejmě budu sledovat, ale že bych měl nějaký oblíbený tým, to ne. Takhle před Vánoci bude zajímavé pozorovat nejlepší fotbal a hezky to vyplní ten zimní čas.