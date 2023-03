/ROZHOVOR/ V zimní přestávce opustil Spartu a zamířil za novým dobrodružstvím. Mládežnický reprezentant Petr Pudhorocký se dohodl na smlouvě s Hradcem Králové, kde nabírá cenné prvoligové zkušenosti. Hned na začátku jara pomohl gólem k výhře nad favorizovanou Plzní, jinak se hlavně snaží protlačit do základní jedenáctky. O víkendu je na řadě duel proti klubu, kde fotbalově vyrostl a který má nejlepší ligovou formu. Votrociv Mladé Boleslavi hostí dnes od 15 hodin pražskou Spartu.

Petr Pudhorocký. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Petře, čeká vás Sparta, kde jste vyrostl pro velký fotbal a v jejím rezervním týmu jste působil až do zimy. Co to s vámi dělá?

Zatím u mě nějaké velké emoce či pocity nepřevládají. Soustředím se na to jako na každý jiný zápas. Je to specifické v tom, že jsem ve Spartě byl jedenáct let, ale tolik to nevnímám.

Co pro mladého fotbalistu znamená hrát ve Spartě, je to výsada?

Procházíte tou nejlepší akademií v republice, která je naprosto super. Kdybych tuhle cestu měl zvolit znovu, tak to prostě udělám, protože z vás vychovají nejen dobrého hráče, ale i člověka.

Sparta se na jaře rozjela a dotáhla se na Slavii a Plzeň, co říkáte na útočné duo Čvančara – Kuchta, které se neskutečně rozstřílelo?

Já bych k ním doplnil ještě Haraslína. Tenhle trojzubec je silný a my se na ně připravujeme. Mají teď fazonu, ale každá série jednou končí a já věřím, že to bude právě proti nám v sobotu.

Hejkal: Každý člověk, který dělá fotbal, žije pro takové zápasy



Šest zápasů, 18 bodů a skóre 23:6. To je parádní vizitka fotbalistů Sparty Praha před sobotním duelem proti Hradci Králové ve 24. ligovém kole. Stanislav Hejkal.Zdroj: fchk.cz Hlavně útočné duo Čvančara, Kuchta nahání v posledních zápasech strach. „Sparta se v průběhu podzimu konsolidovala systémově, začalo jim to klapat, rozehráli se klíčoví hráči. K těm největším jménům bych přidal Haraslína,“ upozorňuje na další hrozbu hradecký asistent trenéra Stanislav Hejkal. Východočeši se mohou těšit, že si konečně zahrají před zaplněnou Lokotrans arénou, zájem o lístky byl enormní. „Každý člověk, který dělá fotbal, žije právě pro takové zápasy. V prvním kole se Slavií jsme měli vyprodáno. Atmosféra posouvá utkání někam výš, hraje se vám mnohem lépe. Víme, že naši fanoušci to za námi mají daleko a že tam bude hodně příznivců Sparty. My ale budeme rádi za každého diváka, který dorazí,“ dodává Hejkal.

Teď jste Hradečákem, ale předpokládám, že Spartě pořád přejete?

Určitě ano. Přeji jim, aby titul po deseti letech vyhráli. Že jsem odtamtud odešel, neznamená, že jsem na klub zanevřel. Fandím jim v boji o titul.

Na východ Čech jste přišel před startem jara. Už je něco odehráno, jak krok jít do Hradce s odstupem vnímáte?

Jsem za něj rád. Bylo to pro mě těžké, protože jak jsem vstoupil v půlce sezony do rozjetého vlaku. Myslím si, že se adaptuji dobře a sbírám i minuty. Doufám, že se budu pořád zlepšovat a postupně do toho skočím ještě víc.

Nepřicházel jste úplně do neznámého prostředí, protože tu už působili Adam Gabriel s Matějem Rynešem a vytvořili jste tu takový sparťanský trojlístek, pomohlo vám to?

Bylo to pro mě mnohem snadnější. S Adamem jsem komunikoval od léta, byli jsme v kontaktu. Já se ho vyptával, jak tu věci fungují a i první týden jsem u něj bydlel. Pro mě byl ten krok super i kvůli těm dvěma, protože tu pro mě byli.

Sportovní víkend: Votroci mají Spartu, Mountfield rozehraje čtvrtfinále play off

Lepší start angažmá jste si přát nemohl, když jste při debutu rozhodl duel proti mistrovské Plzni.

Máte pravdu. Byl jsem celkem spokojený, pak to bohužel trochu uvadlo, ale to je fotbal a já jsem připravený na další zápasy.

Dvakrát jste odehrál celých devadesát minut, byly z toho dvě výhry. Jinak spíše střídáte, co k tomu říct?

Konkurence je tu opravdu velká. Je vždycky na trenérovi, jakou sestavu zvolí proti danému soupeři. Já jsem vždycky rád, když mohu nastoupit a pomoci.

Pořád jste v tabulce na sedmém místě, ale liga je nesmírně vyrovnaná. Je cítit tlak na to, aby se liga hrála i na novém stadionu?

Tlak na nás byl hlavně ze začátku. My jsme nějaké body nasbírali. Myslím si, že bychom to už měli zvládnout. Máme tam pětibodový polštář a potřebovali bychom teď bodovat proti Spartě. Rozhodně věřím, že ligu zachráníme.

Petr Pudhorocký.Zdroj: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Výsledkově se vám nedaří „doma“ v Mladé Boleslavi, co zatím stojí?

Pro nás to domácí stadion není. Je to hodně zvláštní situace, jak kdybychom hráli pořád venku. Bojujeme s tím a moc se všichni těšíme, až budou lízátka, protože stadion bude super a my na něj chceme přivést ligu.

Na Spartu bude nejspíš vyprodáno, i když se dá počítat s tím, že většina bude fandit Pražanům.

Chodilo málo lidí, do tisícovky. Bude to určitě příjemná změna, která nás nakopne, a doufám, že to zvládneme.