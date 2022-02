„Na klub nám přišlo rozhodnutí Řídící komise Top soutěží FAČR, že by se mělo hrát v Ďolíčku. Dnes (v úterý) se má sejít naše představenstvo a s největší pravděpodobností se proti tomu odvoláme, protože tam ta možnost hrát doma existuje. Chtěl bych říct také pro naše fanoušky, že to tak nenecháme,“ uvedl včera dopoledne tiskový mluvčí Votroků Michal Petrák.

Královéhradecký klub podle svazu nebyl schopen zajistit stadion s vyhřívaným trávníkem. Až do pondělí byl v Informačním systému FAČR uveden jako domácí stadion ten na hradecké Bavlně (SCM).

„Já jsem zděšený, je to pro mě obrovské překvapení. Jak je možné, že nějaká řídící komise změní los? To snad není možné v žádné zemi evropského fotbalu. Vždyť se zápas může eventuálně i odložit. Nikde není psáno, že v poháru musíme použít vyhřívaný trávník,“ zlobí se hradecký trenér Miroslav Koubek.

„Bohemka od začátku vytvořila tlak, aby využila slabého místa v našem klubu a to je fakt, že nemáme stadion. Páky se napnuly, pak se to tam mele, mele a výsledkem je, že nový svaz, který by měl dělat čistou práci a absolutně chránit zájmy klubů, najednou změní vylosování. Připadá mi, že to jsou stále staré pořádky. To přece není možné, že nám přehodí zápas s nějakou argumentací, že nemáme vyhřívaný trávník. Na pohár přece nemusí být, to nikde není napsané, díval jsem se na řády,“ poukazuje kouč.

Jukl: Navrhneme kompromis

Představenstvo FC Hradec Králové následně na svém úterním zasedání rozhodlo o tom, že se proti tomuto verdiktu odvolá. „Musíme to udělat kvůli svým ambicím a kvůli fanouškům,“ uvedl na klubovém webu generální manažer Richard Jukl.

„Jsme přesvědčeni o tom, že bychom mohli hrát na Bavlně, ale představenstvo rozhodlo, že navrhneme kompromis a zápas uspořádáme v Mladé Boleslavi,“ dodal Jukl.