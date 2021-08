Hradecký trenér Miroslav Koubek ponechal z minulého zápasu rozestavení se třemi stopery, kam se po zranění zařadil i Michal Leibl. V ofenzivě se oproti Spartě, kde šanci dostali mladí rychlíci Filip Kubala s Jakubem Rezkem, objevili od začátku osvědčení útočníci Pavel Dvořák s Danielem Vašulínem.

„Není to úplně systém 3-5-2, protože naší obránci Mejdr i Urma dost útočí. Hrajeme na tři stopery, ale stejně jako na Spartě chceme přecházet na 3-4-3," vysvětlil hradecký trenér Miroslav Koubek.

Votroci začali hodně aktivně, s nadšením a jako první už v úvodní minutě pálil Jakub Rada, pozdější hrdina utkání mířil nad branku. Postupně se do hry dostali i Plzeňští a gólman Vilém Fendrich musel skokem vyrazit trestný kop Dominika Janoška, následně pálil mimo Pavel Šulc. Hradecký brankář se zaskvěl i při tutovce Jana Sýkory. Na druhé straně hlavičkoval z dobré pozice nad branku Daniel Vašulín.

FORTUNA:LIGA – 6. KOLO:

Hradec Králové – Plzeň 1:0 (0:0). Branka: 58. Rada. Rozhodčí: T. Klíma - Caletka, Dohnálek - Kocourek (video). ŽK: Kodeš, Dvořák, Král, Leibl, Harazim, Fendrich - Chorý, Řezník, Bílek (trenér). Diváci: 1243.

Hradec: Fendrich – Donát, J. Král, Leibl (73. Harazim) – Mejdr, Kodeš, J. Rada (73. Kateřiňák), Urma – P. Dvořák (90. Soukeník), Vlkanova – Vašulín (85. Kubala). Trenér: M. Koubek. Plzeň: Staněk – M. Havel (66. Řezník), Brabec, Kaša, Hybš (78. Kayamba) – Káčer (58. Bucha), Janošek, P. Šulc (46. Mosquera) – J. Sýkora (66. Beauguel), Chorý, J. Kopic. Trenér: M. Bílek.

I do druhého poločasu vstoupili aktivněji Hradečtí a tentokrát se už dočkali sladké odměny. Po necelé hodině hry napřáhl za pokutovým územím ke střele Jakub Rada a levačkou poslal míč do horního rohu Staňkovy branky. Gólová paráda!

„Nebudu si hrát na hrdinu a přiznávám, že Kubu Radu jsem chtěl střídat, jelikož ve středu hřiště jsme nestíhali, ale o přestávce jsem si říkal, že ještě počkám," přiznal trenér Koubek. A udělal dobře.

Čtvrthodiny před koncem zápasu si po centru Jana Mejdra málem vstřelil vlastní branku Pavel Bucha.

Votroci enormní bojovností Plzeňské do tlaku nepouštěli, jen při hlavičce Beauguela musel zasáhnout Fendrich. Naopak po brejku Kubaly a jeho pokusu o centr si zadáci Viktorie málem dali opět vlastní gól.

Hradečtí výhru doslova ubojovali a tři body získali zaslouženě.

„Plzeň se neporáží každý den, je to top mužstvo naší ligy. Klukům jsem před zápasem řekl, že dnes k tomu máme nejblíž, vzhledem k vyřazení soupeře z evropských pohárů. Ale upozorňoval jsem je na to, že musíme vsadit na totální nasazení," hodnotil duel spokojený Miroslav Koubek, který s Plzní získal v roce 2015 mistrovský titul.

„Plzeň je kombinační mužstvo a první poločas to dokazovala, měli jsme toho plné zuby. Ve druhé půli jsme věděli, že nám může pomoci štěstí, a to nám také přišlo naproti při krásné střele Jakuba Rady. Pak už to bylo jenom o tom zápas ubojovat," dodal Koubek.

Právě Viktoria nyní poprvé v lize ztratila body a přišla o vedení v tabulce. „První poločas jsme odehráli dobře. Škoda, že jsme z toho nevytěžili nějaký gól. Nezachytili jsme ovšem začátek druhé půle, neudrželi jsme balón a soupeř zápas rozhodl z jediné střely, byť krásné. Potom jsme se vůbec nedostali do tlaku," uvedl plzeňský kouč Michal Bílek, který tak kouše další nezdar.