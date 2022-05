Mejdr se vrací na místo, kde s fotbalem začínal. Po dvou a půl letech strávených v černobílém dresu, ve kterém oslavil postup do první ligy a letos zažil skvělou sezonu v nejvyšší soutěži, si mohl z nabídek od předních domácích klubů vybírat.

„Honza svou enormní pracovitostí ukázal cestu ostatním mladým klukům. Ze Sokolova přišel jako neznámý druholigový hráč a udělal u nás velký progres, stal se jedním z klíčových členů základní sestavy. Po poslední povedené sezoně na něj přišly nabídky z top 3 českých klubů, nejrychlejší a nejkorektnější bylo jednání se Spartou,“ uvedl pro klubový web hradeckého týmu sportovní ředitel Jiří Sabou.

Mejdr v letošní sezoně patřil mezi stabilní členy základní sestavy výběru trenéra Miroslava Koubka. Připsal si první ligový gól, k tomu navíc přidal i sedm asistencí.

Během nadstavbové části skupiny o titul byl společně s Adamem Vlkanovou spatřen ve VIP prostoru na pražské Slavii. Logicky se začalo spekulovat o přestupu do vršovického klubu. Mejdr však zamířil na druhý břeh Vltavy. Rád by pomohl Spartě zpět na vrchol. „Pocity jsou úžasné. Jako malý jsem tady vyrůstal. Ačkoli ta cesta byla hodně trnitá a bylo na ní mnoho překážek, jsem rád, že to takhle dopadlo,“ řekl pro web pražského klubu Mejdr.

NOVÁ POSILA

Hradec sice přišel o jednoho z klíčových hráčů, vedení klubu se však povedlo sehnat adekvátní náhradu. Ze Sparty totiž přichází Adam Gabriel. Mladý, ambiciózní obránce v právě skončené sezoně nastupoval převážně za sparťanský B-tým v druhé lize. Naskočil do 23 zápasů, v nichž zaznamenal dvě branky. K tomu je reprezentantem do 21 let. Adam GabrielZdroj: AC Sparta Praha

„O Adama máme zájem už delší dobu, teď se nám jeho příchod konečně podařilo dotáhnout. Mám o něm detailní přehled ze zápasů sparťanského béčka, je to pracovitý krajní hráč s vítěznou mentalitou, řekl bych, že to jednou může být nový Mejdr,“ věří Sabou. Pod Bílou věží podepsal smlouvu na tři roky.