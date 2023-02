Nutno podotknout, že fanoušky i samotné hráče a realizační týmy muselo pondělní „sněhové“ probuzení trochu vylekat. Odložený duel by se však za těchto podmínek měl odehrát.

Hradec šokoval v Plzni, po čtyřiadvaceti letech: Máme obrovskou radost

Jak už bylo zmíněno, Východočeši do pohárového mače půjdou po nejlepším možném vstupu do jara, když se v sobotu postarali o prvotřídní senzaci. V Plzni vyhráli po dlouhých čtyřiadvaceti letech. Navíc na hřišti úřadujícího šampiona rychle prohrávali a výsledek museli otáčet.

„Je to naprostá fantazie a paráda vyhrát v Plzni, teď nás už však čeká pohár a my se na něj musíme soustředit,“ říkal po senzačním vítězství hradecký obránce František Čech. To českobudějovické Dynamo tak zářný vstup do jara nemělo. Na hřišti silného Slovácka prohrálo 0:1, když ho o bod připravila jediná branka Holzera.

První prohry v přípravě. Třetiligisté navíc proti kvalitním soupeřům neskórovali

Oba týmy se na jihu Čech v letošní sezoně už jednou potkali. Hradečtí si z podzimního ligového střetnutí odvezli všechny tři body za výhru 3:0. Dva góly si tenkrát připsal Kubala a první ligovou branku za Votroky zaznamenal Koubek.

Fotbalisté ze soutoku Labe a Orlice cestou do osmifinále vyřadili nejprve Čáslav, kterou na jejím hřišti rozstříleli 11:0. V dalším kole si poradili v regionálním derby s třetiligovým Chlumcem nad Cidlinou (4:0). Teď by se rádi prokousali i přes prvního ligového soupeře a zopakovali loňskou jízdu, která skončila až před branami finále.