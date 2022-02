Sobota 15:00, hř. Ďolíček: FK Pardubice (15. místo, 17 bodů, 24:41) - FC Hradec Králové (8. místo, 26 bodů, 26:29)

Proč jste si vybral Pardubice, nebo Pardubice vás?

Rozhodnutí bylo čistě na mně. Měl jsem možnost zůstat v Hradci, vrátit se na Slovácko nebo počkat na nabídku z jiného klubu. Ozvaly se mi Pardubice. Hned ten den jsem se sešel se sportovním manažerem Martinem Shejbalem a nebylo co řešit. Chtěl jsem sem a rozhodl se okamžitě.

Slovácko poměrně dost doručuje své „odložené“ hráče do Pardubic. Je to jen náhoda, nebo se stávají jeho nepsanou farmou?

Může se zdát, že trenér Svědík má návaznost na Pardubice, ale podle mě je to spíše náhoda.

Kdy jindy, když ne teď

Osobní motivaci před derby s Hradcem asi nemůže mít nikdo větší. Jakou plánujete mstu za těch ostudných 71 minut co vám tam nabídli?

Takhle to neberu, abych plánoval nějakou mstu. Teď jsem v Pardubicích a budu bojovat za ně. Navíc v Hradci pořád bydlím a zůstalo mi tam spoustu kamarádů. To nemění nic na tom, že se moje motivace pro derby ještě zvýšila. Vyhrát ale chceme všichni v týmu.

Nicméně v kolektivním sportu se na zájmy jedinců nehledí a rozhoduje jedině týmová motivace, spíše práce. Takže ta je jaká?

Měli jsme odložené dva zápasy a dostali jsme se do horší situace než před zimní přestávkou. Sice nám zůstaly k dobru dva zápasy, ale pohled na současnou tabulku pro nás není pěkný. Chceme vyhrát každé utkání. To je ta naše největší motivace.

Kdy jindy by se výhra nad Hradcem hodila než v této vaší situaci, co vy na to?

Je to tak. Tři body jsou nutné jako sůl. Derby nederby.

Navíc Pardubice neporazily Hradec v lize dlouhých 61 let…

To jsem nevěděl. Tohle přesně nám říkal i trenér. Je prý na čase Hradec porazit, protože ty body s ním potřebujeme nejvíc za iks posledních let.

Krejčí už si nemusí na lavičce okousávat nehty, když mu někdo vypadne ze sestavy

Dosavadní výsledky jara vám opravdu do karet vůbec nehrají. Co jim říkáte, protože každý kdo potřebuje vyhrát, vyhrává?

Doufám, že to bude u našich konkurentů platit jen pro první kola. Musíme se soustředit jen na sebe. Kdybychom se neustále koukali na ostatní výsledky, tak nám to nepomůže. Pokud budeme vyhrávat, tak nás nic jiného nemusí zajímat.

Které vás zaskočily?

Tak samozřejmě výhra Karviné na Slavii. A pak také Teplic na Baníku. Ta však nebyla náhodná. Teplice vyhrály úplně zaslouženě.

Může to být pro vás návod k tomu, že se dá porazit i favorit?

Pochopitelně může. Těch překvapivých výsledků v prvních dvou kolech bylo tolik, že už to nemůže být náhoda. Bereme to tak, že porazit se dá každý. A teď jsme se o tom ještě více přesvědčili.

Nezvaný návštěvník norovirus

Jenže místo mazání manka vás potkal průšvih s nebezpečnou střevní nákazou. Byl jste také zasažen?

Musím zaklepat (na zuby), že jsem měl štěstí, protože mě to nepostihlo. Norovirus tělo hodně oslabuje. Situace v našem týmu byla velmi nepříjemná, takže je dobře, že došlo k odložení obou zápasů. Nákaza totiž přicházela v několika vlnách. Kdybychom museli nastoupit ve druhém kole v Liberci, nemohli bychom se plnohodnotně připravit.

Vyděsila vás klubová „epidemie“ tak, že jste začal přísně dodržovat hygienické pokyny?

Mě v dnešní době už nic nevyděsí, protože je možné chytit kde co. Z hygieny jsme dostali doporučení striktně dbát o čistotu. Častěji si mýt ruce, oplachovat jídlo, po ukončení karantény se v kabině nezdržovat dlouho, protože virus v těle ještě nějakou dobu zůstává.

I když se vás to přímo nedotklo, tak se vás to dotklo, protože byl zcela zrušen tréninkový proces. Jak jste se připravoval?

Ti, co nebyli nakaženi, dostali individuální tréninkové plány. Snažili jsme se je plnit, ale je to úplně něco jiného než na hřišti. Takže se jednalo o takovou údržbu kondice. Od pondělí už jsme znovu najeli na normální tréninkový režim, abychom se před derby do toho co nejrychleji dostali.

Střeva pardubických fotbalistů v jednom ohni. Tým napadl norovirus

Cítíte, že po absolvování tvrdé zimní přípravy jste nyní ztratili část fyzické kondice?

Výpadek se na nás určitě podepsal. Nejen fyzicky, ale hlavně herně. Podle mě jsme měli formu, takže nás mrzí, že nás tohle postihlo. Naštěstí se jednalo o poměrně krátkou dobu, tak jsme z ní tolik neztratili. Budeme se snažit navázat na nit, kterou přetrhla karanténa.

Jaké bylo shledání na hřišti po čtrnácti dnech izolace. V jakém je tým stavu?

Tím, že nám karanténu prodloužili, tak jsme si připadali, jako bychom se sešli po vánoční pauze. Hrozně jsme se těšili na trénink. Je super být s klukama znovu v kabině v zápasovém režimu.

Jak se říká: Všechno špatné je pro něco dobré- Platí pro vás v tom, že jste nadrženější na fotbal?

Stoprocentně. Navíc, jak jsme sledovali fotbal jen v televizi a výsledky nás naštvávaly víc a víc, tak teď jsme odhodláni nechat na hřišti všechno.

Pryč z nebezpečných vod

Hradec Králové znáte nejlépe ze všech z týmu. Co bude na soupeře platit?

Máme před zápasem, tak bych si postřehy z hradecké kabiny nechal pro sebe. Nicméně se chceme Hradci vyrovnat v agresivitě, na kterou hodně sází. K tomu bychom rádi přidali naši fotbalovost.

Hradec si vede na obou frontách - ligové i pohárové - velice zdatně. Pramení to stále ještě z nováčkovské euforie nebo má tak kvalitní kádr?

Řekl bych, že oboje. Pardubice také měly první sezonu v lize parádní. Tým ale v Hradci mají dobrý, včetně kvalitního trenéra. Pan Koubek umí svůj tým připravit na zápasy. Kádr tam zůstal téměř neměnný, což je také důležité pro nějakou stabilitu.

Podzimní utkání, které bylo v jasné režii Votroků jste sledoval z lavičky. Jak byste ho okomentoval?

Mně se na to koukalo dobře, protože Hradec měl jasnou převahu. Vyhrál zcela zaslouženě. Doufám, že to teď bude naopak a mně se zase na to bude příjemně koukat.

A Hradec soka přetlačoval v soubojích. Pardubice ovšem získaly přes zimu do kádru pořízky.

Každý zápas jiný, ale derby jsou většinou soubojová. Myslím si, že se umíme vyrovnat soupeři fotbalovosti, ale i tvrdosti a houževnatosti. Přišli silově super kluci do defenzivy. V tomhle snad nebude problém.

Drahé hráče nebrat. Zavřel a spol. mají v hledáčku hlavně odchovance

Pardubice i díky vám prý posílily. Zkuste odhadnout sílu kádru, přestože nemůžete moc porovnávat s tím podzimním?

Co říkal trenér, tak má z kabiny perfektní pocit. Rovněž já myslím, že jsme si my noví sedli s těmi domácími kluky. A to i fotbalově, což jsme předváděli v přípravě i teď na trénincích. Když nás vidím na tréninku, tak nemám strach. Jasně liga je o něčem jiném, ale my jsme připraveni bojovat.

Co můžu Jakub Rezek přinést do pardubické hry?

Pardubicím bych chtěl pomoct v ofenzivní činnosti. Góly i asistencemi, ale hlavně abychom vyhrávali.

Boj o záchranu se přiostřil. Mají Pardubice na to plavat v moři plném žraloků?

Já si myslí, že už to nejednou potvrdily. Doufám, že se dostaneme z těch nebezpečných vod. A nebudeme plavat mezi žraloky, ale budeme se vyhřívat na pláži…