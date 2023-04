Tuhle výhru potřebovali jako sůl. Fotbalisté Hradce Králové v souboji dvou trápících se týmů porazili brněnskou Zbrojovku i v hodně kombinované sestavě na jejím hřišti 2:1. Přitom stejně jako na podzim proti partě okolo Jakuba Řezníčka prohrávali. Těsně před poločasem ale vyrovnal hlavou Daniel Vašulín a po změně stran rozhodl o třech bodech dalekonosnou ranou Matěj Ryneš.

Zbrojovka Brno vs. Hradec Králové | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Brno - Hradec Králové 1:2

Fakta – branky: 19. Alli – 40. Vašulín, 52. Ryneš. Rozhodčí: Všetečka – Pečenka, Kotalík. ŽK: Texl, Alli – F. Kubala, Harazim, P. Dvořák. Poločas: 1:1. Zbrojovka Brno: Berkovec – Hrabina, Šural, Mo. Tijani, Hlavica (78. Fousek) – Texl (78. Blecha), F. Souček (34. Hladík) – Alli, Falta, M. Ševčík – Řezníček. FC Hradec Králové: Bajza – Ja. Klíma, Čech, Smrž – Harazim, Rada, Pudhorocký (83. P. Dvořák), Ryneš – F. Kubala (90+1. Trusa) – Koubek (74. Leibl), Vašulín.

Hradec proti Zbrojovce vyrukoval s hodně okleštěnou sestavou, když kromě vykartovaných Kučery a Kodeše chybělo kvůli zranění i trio Ševčík, Čihák, Gabriel. Do Brna navíc s týmem neodcestoval trenér Miroslav Koubek, který měl pozitivní test na covid. Tým tak vedl asistent Stanislav Hejkal

Hosté do utkání vstoupili aktivněji, ale Brno udeřilo z první šance. V 19. minutě po rohu míč proskákal až k volnému Allimu, který neměl problém skórovat – 1:0. Po půlhodině hry šel do rychlého brejku Ševčík, ale na poslední chvíli ho zastavila hradecká obrana. Východočeši zahrozili z následného protiútoku. Na Koubkův centr si naběhl Ryneš, jeho hlavičce však chyběla razance a Berkovec si s ní poradil. Vyrovnání si fotbalisté ze soutoku Labe a Orlice schovali do 40. minuty. Z pravé strany poslal míč do vápna znovu Koubek, na něj si naběhl Vašulín a hlavou usměrnil balon nechytatelně k tyči – 1:1.

RYNEŠOVA PARÁDA

Jenom sedm minut po změně stran Hradec už vedl a gól stál za to. Ryneš napřáhl zhruba ze třiceti metrů a nechytatelnou dělovkou o břevno nedal Berkovcovi šanci. Krásný fotbalový moment. Dokonalý obrat domácí doslova zaskočil a proti dobře bránícím Votrokům si nedokázali vytvářet šance. Až v 70. minutě přišel první náznak, když Alli našel ve vápně volného Ševčíka, jenže ten nedokázal prostřelit hradbu těl před sebou. V závěru zápasu se místo šancí spíše žlutilo a žádnou gólovou akci již diváci v jihomoravské metropoli neviděli.

Hradec i přes problémy se sestavou vybojoval nesmírně cenné tři body, díky kterým se vzdálil sestupovým vodám a může se mu mnohem lépe dýchat. Příští neděli se na výhru pokusí navázat doma proti Českým Budějovicím.