Fakta - branka: 19. Jurečka z penalty, 90.+6 Olayinka. Rozhodčí: Machálek – Hájek, Antoníček. Červená karta: 0:1 (89. Ousou). Žluté karty: Ousou, Lingr, Santos, Douděra. (všichni Slavia). Diváci: 4620 (vyprodáno). FK Pardubice: Nita – Kostka (64. Mareš), Hranáč, Chlumecký, Rosa (46. Helešic) – Vacek (78. S. Šimek) – Pikul (58. Lima), Hlavatý, Janošek, Tischler – Černý (C) (58. Krobot). Trenér: Radoslav Kováč. SK Slavia Praha: O. Kolář – Douděra, Ousou, Santos, D. Jurásek – Hromada (68. Pech), P. Ševčík (56. Hronek) – Jurečka (56. M. Jurásek), Lingr (56. Provod), Olayinka (C) – Van Buren (83. Tecl).

První útočný výpad podnikla Slavia. Douděrovu zásilku stopl hlavou Chlumecký. Domácí se nenechali zahanbit. Hlavatý vyslal ke zteči Kostku, jehož centr ale Ousou srazil na rohový kop. Z něho poslal vysoký míč do vápna Janošek a Chlumecký hlavičkoval do připraveného Kováře. V povedené desetiminutovce Pardubic ještě Hlavatý posunul míč do slibné pozice Kostkovi, ale Kovář nohama jeho střelu zlikvidoval.

Hosté se do první šance dostali v 11. minutě Douděra však Nitu nepřekvapil. Na konci první čtvrthodiny Lingr dostihl míč na koncové čáře, skluzem oslovil van Burena, jehož střela se mezi tři tyče nevešla. Vzápětí se hosté dostali k rohovému kopu. Po centru do šestnáctky Olayinka vehementně signalizoval něco směrem k rozhodčímu. Ten také dostal echo do sluchátek a při prvním možném přerušení si šel zkontrolovat situaci k videu. To mu odhalilo, že jeden z pardubických hráčů (Kostka) zahrál ve skrumáži rukou. Nařídil penaltu a Jurečka poslal Nitu na druhou stranu.

Ve 26. minutě Pražané soupeři zavařili ve vápně, střelu Douděry zablokoval Rosa. Pardubičtí o sobě dali také vědět. Kostka si prohodil míč mezi dvěma protihráči, upaloval na Koláře a ve finále mu chyběla síla i přesnost. Zbytek první půle se odehrál v režii Slavie. Přesněji řečeno: van Burena. Nejdříve mu píchl míč Santos, ale nizozemský fotbalista pálil jen do boční sítě. Ve 39. minutě si zaběhl za obranu ale jeho zakončení ve skluzu si pohlídal vyběhnuvší Nita.

Také ve druhém poločase měli první šanci domácí. V 50. minutě hostující obrana couvala před Hlavatým, tak nasadil ke střele, která olízla zadní tyč. Domácí se tlačili za vyrovnáním, což odkrývalo okénka v jejich defenzivě. Čerstvý M. Jurásek se zapojil do akce, ovšem jeho nabídka nenašla adresáta. Stejný hráč se dostal s van Burenem do přečíslení, svého kolegu přihrávkou nenašel. V 67. minutě nově příchozí Mareš unikl po křídle, dal pod sebe míč Janoškovi a ten technickou střelou přestřelil. To ale nebylo nic proti šanci, kterou měl vzápětí Lima.

Brazilský hráč přivítal talířovou příhru mezi beky, Kolář však zachoval klid a míč vykopl. Stačilo míč nad něj dloubnout…

Na druhé straně se po přetaženém centru naskytla příležitost Douděrovi a po něm ještě mohl rozvlnit síť Olayinka. V 82. minutě Kolář dlouhým odkopem objevil Olayinku, který šel sám na Nitu, pálil však nad. Minutu před koncem základní hrací doby byl vyloučen Ousou a domácí vrhli zbytek sil do útoku. V páté minutě nastavení si vytvořili několik náznaků šancí, ale bez výsledku. Do protiútoku vyrazil Olayinka a tváří v tvář Nitovi přidal razítko na výhru favorita.