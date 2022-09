„Zatím se jim sice výsledkově nedaří, ale stejně na tom byly i Baník či Sigma. A tihle soupeři pak chtějí v každém utkání tu nepřízeň osudu zlomit. Znám to sám, když jsem byl v mužstvu, kterému se nedařilo, tak jsme vždy hleděli na další zápas, ve kterém jsme chtěli přerušit špatnou sérii a urvat vítězství,“ řekl hradecký útočník Filip Kubala.

Jeho tým je naopak v herní pohodě. Po třech výhrách v řadě dokázal v minulém kole vyválčit proti ostravskému Baníku cenný bod za bezbrankovou remízu. Zápas totiž dohrával od 55. minuty bez vyloučeného Filipa Novotného. I díky němu je se 13 body na výborném třetím místě.

„Musím říct, že jsme nečekali, že budeme mít po sedmi kolech třináct bodů. Kdyby to někdo řekl před začátkem sezóny, tak bychom byli jistě rádi. V posledních čtyřech duelech jsme udělali tři vítězství a remízu, během osmi dní jsme vytěžili sedm bodů, což je za mě paráda,“ pochvaluje si Kubala a věří, že v Jablonci přidá jeho tým další body do tabulky: „Zase to bude těžké utkání, na které se musíme dobře připravit. Podíváme se na ně a vymyslíme, co na ně bude platit. Motivace v podobě tří bodů je velká,“ uzavřel Kubala, jenž v letošním ročníku zatím nastoupil do všech zápasů v základní sestavě.

Do utkání už by mohla zasáhnout nová hradecká posila Matěj Koubek. Dvaadvacetiletý útočník přišel na východ Čech z pražských Bohemians jako výměna za odcházejícího Erika Prekopa. Ve městě pod Bílou věží by mohl navázat na výkony svého otce, který v černobílem dresu dříve působil.