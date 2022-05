V zápase tak půjde především o to se ukázat. Na druhou stranu hradečtí fotbalisté mohou svoji neporazitelnost protáhnout už na deset zápasů v řadě. „Byli bychom rádi, určitě tam i s tím jedeme. Zase nechceme být nenasytní, že budeme vyhrávat a sbírat body všude. Ale proč ne, na Baníku jsme v této sezoně hráli dvakrát, jednou z toho bylo vítězství a jednou remíza. Rozhodně tam pojedeme se zdravým sebevědomím porvat se zase o dobrý výsledek,“ nechal se slyšet gólman Patrik Vízek.

Série Hradce bez prohry

Jablonec (venku 1:1)

Zlín (doma 2:1)

Teplice (venku 2:1)

Mladá Boleslav (doma 2:2)

Ostrava (venku 0:0)

Olomouc (doma 3:0)

Bohemians (venku 1:1)

Slavia Praha (doma 4:3)

Sparta Praha (venku 1:1)

V OSTRAVĚ TO UMÍ

Východočeši jsou ve velké herní pohodě. Výhrou nad Slavií a remízou na Letné se Spartou přepisovali historické tabulky, zároveň také míchají kartami v boji o titul. „Zápasy jsou o něčem, mícháme kartami, to je skvělé. Všichni říkají, že nám o nic nejde, že si to můžeme užívat. Na druhou stranu, my chceme každý zápas vyhrát. I když je to se Slavií nebo se Spartou,“ uvedl pro klubový web hradecký útočník Filip Kubala. Votroci navíc v letošní sezoně na Baník umí. Nejprve celek z moravskoslezské metropole vyřadili z poháru, následně s ním v ligových zápasech dvakrát remizovali. A právě po bezbrankové remíze s Hradcem byl odvolán kouč Smetana, kterého dočasně nahradil asistent Galásek. A ani tomu se na lavičce Ostravy moc nedaří. Ve skupině o titul prohrál Baník oba odehrané zápasy. Nejprve padl 1:3 na Letné se Spartou. Stejným výsledkem nestačil minulý týden na Slovácko.

Ať sobotní mač dopadne jakkoliv, východočeský nováček soutěže má již do puntíku splněno. Velice brzy se vyhnul bojům o záchranu a svoje výkony vyšperkoval v posledních dvou zápasech nadstavby. Ve městě pod Bílou věží je znát i větší zájem fanoušků. „Občas nás někdo zastaví, když jsme na obědě. Gratulují nám. Už když jsme se dostali do skupiny o titul, a ještě pak porazili Slavii, bylo to znát,“ přiznal Kubala.