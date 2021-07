Hrát důstojnou roli a nepachtit se jen se záchranou, takový cíl před novým ročníkem FORTUNA:LIGY vyhlásil v úterý na tiskové konferenci nováček z Hradce Králové. Letošní premiéru si odbude v sobotu duelem s Bohemians Praha 1905 (16) ve svém přechodném domově – Mladé Boleslavi, kde Votroci z důvodu výstavby nového stadionu v Malšovicích odehrají celou sezonu.

Nemyslet jen na záchranu: K mužstvu v létě přišel nový trenér Miroslav Koubek, jenž nahradil úspěšného předchůdce Zdenko Frťalu. Slovenský kouč se po tříletém působení na východě Čech završeném postupem do první ligy rozhodl z rodinných důvodů k návratu do Teplic, kde žije.

„Nechceme se jen zaobírat záchranou, ale v lize chceme hrát důstojnou roli. Rozhodně si do hlavy nebereme pozici nějakého outsidera,“ nastínil cíl devětašedesátiletý Koubek, muž ověnčený titulem s Plzní z roku 2015.

Posily FC Hradec Králové:

Vilém Fendrich (30), brankář: Přišel jako volný hráč z Opavy. V klubu podepsal roční smlouvu. V lize odchytal 61 zápasů, z toho 15 s čistým kontem.

Štěpán Harazim (21), obránce: Dorazil jako první z posil, taktéž z Opavy a na přestup. Mladý rychlík na oba kraje obrany či zálohy, který do ligy naskočil ve 24 utkáních a vstřelil 1 gól,v Hradci podepsal smlouvu na tři roky.

Jakub Klíma (22), stoper: Přichází na roční hostování z Mladé Boleslavi. Ve svém věku má už dost zkušeností. V sezoně 2018/19 působil v Pardubicích. V lize odehrál 61 zápasů, na gól čeká.

Filip Kubala (21) a Jakub Rezek (23): Ofenzivní dvojice bude v Hradci hostovat ze Slovácka. Útočník Kubala v lize nastoupil do 59 zápasů a dal v nich 4 branky. Záložník Rezek má na kontě o šest zápasů méně, ligový gól nedal.

Pětice nových hráčů: V létě Miroslav Koubek spolu s asistenty Stanislavem Hejkalem a hradeckým odchovancem Adrianem Rolkem přivítali pětici posil – brankáře Viléma Fendricha (30) a obránce Štěpána Harazima z Opavy. Dále na roční hostování dorazil stoper Jakub Klíma (22) z Mladé Boleslavi a ze Slovácka si klub vypůjčil útočníka Filipa Kubalu (21) a záložníka Jakuba Rezka (23).

„Hráče, které jsme chtěli, jsme také přivedli. Naším záměrem nebylo překopat kádr, který jsme tady tři roky budovali. Jen jsme ho chtěli posílit, což se povedlo. Všichni noví hráči mají ligové zkušenosti. Věřím, že budou přínosem,“ uvedl sportovní ředitel Jiří Sabou.

Tvrdá příprava: Letní tréninky byly náročné. Přísný trenér Koubek, jenž působil mj. ve Slavii, Ostravě, Bohemians či Mladé Boleslavi, ví, že liga bude těžká. „Mužstvo je silné do ofenzivy, ale je třeba mít organizovanou hru a zabezpečenou obranu. V neposlední řadě bude důležitá i fyzická kondice,“ předeslal někdejší asistent Karla Jarolíma u české reprezentace.

A fotbalisté běhali…

„Ještě předtím než trenér přišel, tak jsme měli zprávy o tom, že příprava bude náročná, a také byla,“ usmíval se Adam Vlkanova, jenž bude stejně jako ve druhé lize kapitán týmu.

„První dva týdny bylo hodně běhání, ale víme, že je to potřeba. Teď to všechno musíme zužitkovat v lize,“ dodal šestadvacetiletý záložník.

Sám Koubek hodnotí přípravu pozitivně. „Jestli byla v něčem přínosná, to nám ukážou až zápasy v lize, ale z hlediska tréninkového procesu nejsem nespokojený. Udělali jsme všechno, co jsme si naplánovali. A jsem rád, že v rámci možností jsou hráči zdraví,“ dodal Koubek.

Lehčí problémy měli jen Erik Prekop a Petr Kodeš, ale ti by měli být v pořádku, trochu déle to bude trvat u brankáře Michala Reichla, jarní jedničky. V premiéře proti Bohemians tak bude chytat jeden z dvojice Patrik Vízek a Vilém Fendrich. „V tuto chvíli ještě úplně nejsem rozhodnutý, kdo to bude,“ řekl Koubek.

Stoprocentní v zápasech: Votrokům se dařilo v přípravných utkáních. Všech pět vyhráli: Bohemians 1905 3:1, Písek 4:0, Příbram 1:0, Štětí 6:1 a Chrudim 2:0. Spolu s třinácti zápasy z jarní části druhé ligy Hradečtí drží sérii 18 utkání bez porážky.

Azyl v Mladé Boleslavi: Otázkou zůstává, jak se klub vypořádá s přechodným domovem v Mladé Boleslavi. „Já to vidím jako hendikep. Tady v Hradci by lidé byli hladoví po fotbale. Čtyři roky tady liga nebyla, tak by nás chodili podporovat v tisícových houfech. Za mě jednoznačně hendikep,“ zdůraznil trenér Koubek.

„Pamatuji si, když jsme tehdy v Mladé Boleslavi ze začátku sezony odehráli čtyři zápasy. Vyhráli jsme tam pomalu víc utkání než potom ve zbytku sezony v Hradci,“ vzpomněl ročník 2016/17, z hradeckého pohledu poslední ligový, Adam Vlkanova a dodal: „Proto si myslím, že by to takový hendikep zase být nemusel.“

Jestli to bude překážka, může naznačit už sobotní start.