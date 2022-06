„Nepřemýšlím nad tím tak, že jsem ještě před rokem hrál druhou ligu, to vůbec. Je krásné, že mi to vyšlo na velké zápasy, což ještě umocňuje moje nadšení z toho, že tady můžu být. Strašně se na všechno těším,“ uvedl Vlkanova.

VELKÉ ZÁPASY

A zápasy v elitní skupině Ligy národů, do kterých může hradecký kapitán z právě skončené sezony nastoupit, jsou opravdu proti těm nejlepším. Posuďte sami. Ve čtvrtek Švýcarsko, v neděli Španělsko. Třetím soupeřem do party je Portugalsko s věhlasným Cristianem Ronaldem. Nic lepšího si objev letošní sezony nemohl přát.

„Ohlasy na to, že jsem v reprezentaci, byly opravdu velké. Psalo mi hodně lidí. Všichni mi gratulovali. Samotná nominace pro mě byla velkým překvapením. Popravdě jsem nečekal, že bych se z Hradce mohl probojovat do reprezentace,“ těší Vlkanovu.

Naposledy se něco podobného povedlo Václavu Pilařovi, od té doby uplynulo dlouhých jedenáct let. „Musím ale říct, že čím déle jsem byl v Hradci, tím méně jsem věřil, že se tam můžu dostat. Po téhle sezoně, která vyšla celému týmu i mně, jsem trochu zadoufal, že by možnost přijít mohla. Jsem strašně rád, že to dopadlo,“ přiznal.

ODEJDE?

Jeho jméno je v posledních týdnech skloňováno také s odchodem z Hradce Králové. Sám hráč připustil, že by dres po dlouhých letech rád změnil. „Mám zprávy od manažera, nechávám to na něm, nechci to řešit. Vím, že se nějací zájemci ozývají, sám o tom ale nic nevím. Kluby se musejí domluvit mezi sebou. Až bude něco konkrétního, řekne mi. Uvidíme, co přijde. A v čem tahle nominace může pomoci,“ uzavřel.