Fotbalisté Hradce Králové prohráli v prvním finále ligové nadstavbové skupiny o umístění doma s Libercem 0:4. Už během prvního poločasu o vítězi rozhodly dva góly Nigerijce Victora Olatunjiho a jeden Christiana Frýdka. V závěru dal svou premiérovou ligovou branku řecký obránce Marios Purzitidis. Odveta se bude hrát příští pátek pod Ještědem. Vítěz získá milion korun a v příští sezoně domácího poháru bude nasazen do 3. kola.

Hradečtí Votroci mají k milionové odměně daleko. V úvodním utkání doma podlehli Liberci vysoko 0:4. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Nejde o titul, ve hře není ani boj o záchranu FORTUNA:LIGY, přesto se v souboji hradeckých Votroků s libereckým Slovanem nehraje pouze o prestiž. Na vítěze čeká milionová prémie za konečné sedmé místo v nejvyšší domácí soutěži a volno ve druhém kole MOL Cupu. Po prvním zápase se zdá být o jejím majiteli jasno. Svěřenci trenéra Kozla duel hraný v Mladé Boleslavi vyhráli jednoznačně 4:0 a odvetu si navíc užijí před vlastními fanoušky.

FC Hradec Králové - FC Slovan Liberec 0:4

Fakta – 20. a 45. (+2) Olatunji, 29. Frýdek, 88. Pourzitidis. Rozhodčí: S. Volek – M. Podaný, J. Bureš. VAR: J. Všetečka. ŽK: 4:0 (Kubala, Kučera, F. Čech, Leibl). Diváci: 950. Poločas: 0:3. FC Hradec Králové: Vízek – Klíma (46. Trusa), F. Čech, Leibl (83. Koubek) – A. Gabriel, Kodeš, Kučera, Ryneš (26. F. Novotný) – J. Rada (46. Čihák) – Kubala, Vašulín. Trenér: Stanislav Hejkal. FC Slovan Liberec: Bačkovský – Plechatý, Prebsl, Pourzitidis – Ghali (71. Ndefe), Varfolomejev (87. Polyák), Ch. Frýdek (81. Lexa), Červ, Mikula – Olatunji (87. Rabušic), Tupta (71. M. Kozák). Trenér: Luboš Kozel.

Slovan zastihl duel v o poznání lepší formě, hosté byli od úvodu aktivnějším týmem a vysloužili si také vstřelené branky. Tu první zaznamenal ve 20. minutě Olatunji, o devět minut později dorážel míč za Vízkova záda Frýdek a v nastaveném čase prvního poločasu Olatunji svou druhou trefou v utkání zvyšoval už na 0:3.

Po pauze se Votroci zlepšili, hosté ale hráli dál ve velké pohodě a žádnou korekci ve skóre soupeři nedovolili. Naopak to byl Purzitidis, který v 88. minutě premiérovou ligovou trefou navýšil rozdíl na čtyřbrankový. V odvetě to budou mít Hradečtí velice těžké.

Zdroj: Youtube

OHLASY TRENÉRŮ

Stanislav Hejkal (FC Hradec Králové): Utkání se mi hodnotí špatně. Říkali jsme si, že to musíme odehrát důstojně, abychom měli šanci do odvety. Od první vteřiny jsme ale tahali za kratší konec provazu. Liberec byl rychlejší, pohybově a koordinačně lepší, všichni hráči byli silnější na míči. My byli ve všem horší. Musíme se z toho poučit i do příští sezony.

Luboš Kozel (FC Slovan Liberec): Ten jednoznačný výsledek je dle mého zasloužený. Velký význam na to měl náš vstup do utkání. Navázali jsme brankou, která nakonec nebyla uznána, byli jsme silnější na míči a v lepším pohybu. Hráli jsme technicky, kombinačně po zemi. Ve druhé půli ta převaha nebyla taková vzhledem k tomu vedení. Jsem rád, že jsme přidali čtvrtou branku a že jsme udrželi nulu. Dnes jsem s výsledkem a hlavně s výkonem spokojen.