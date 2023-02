„Když hrajete na „domácí“ půdě v Boleslavi s Boleslaví, tak určitě nejde o domácí prostředí, to je každému fanouškovi hned jasné. Je to pro nás určitě kuriózní, ale loni jsme tohoto soupeře na jeho stadionu porazili, od toho se můžeme odrazit také nyní,“ věří hradecký asistent trenéra Stanislav Hejkal.

Východočeši do něj půjdou po remíze 2:2 v Olomouci, kde dvakrát vedli a sahali i po výhře. Bod z Hané nakonec museli brát, ve vyrovnané tabulce má rozhodně svoji hodnotu. „Každý zápas v lize je těžký, tabulka je letos extrémně vyrovnaná a každý bod má cenu zlata,“ řekl záložník Hradce Filip Novotný.

Ten na podzim nedostával na hřišti příliš prostoru. Na začátku jara je však situace jiná. I díky zranění tří klíčových hráčů nastupuje sedmadvacetiletý fotbalista pravidelně a šance se chopil velmi dobře. „Jsem rád za každou minutu na hřišti, to je samozřejmé. Každý z nás chce hrát a všichni dělají na tréninku maximum pro to, aby prostor na hřišti dostali,“ těší Novotného. Ten odehrál devadesát minut v duelech proti Plzni a Bohemians, minulý týden k tomu přidal poločas v Olomouci, když následně musel nuceně vystřídat. „Dostal jsem do hlavy, ale nic víc než bouli jsem si z toho střetnutí neodnesl,“ potvrzuje, že je na sobotní zápas připravený.

POZOR NA ZKUŠENOST

Votroci by určitě rádi využili ne příliš oslnivé formy Mladé Boleslavi. Ta minulý týden v Lokotrans aréně nestačila na poslední Pardubice (0:1) a ze třech jarních zápasů má pouze bod za bezbrankovou remízu s Brnem. Na druhou stranu má ve svém středu zajímavá jména. Tým se točí kolem zkušených borců jakými jsou Matějovský, Škoda, Suchý či Ladra.

Směr Slezsko. Nová výzva pro Rybičku, o větší vytížení zabojuje v Opavě

„Boleslav bude určitě náročný soupeř. Doufám, že počasí bude přívětivější než doposud a že na utkání díky tomu dorazí i více fanoušků. Bude to jistě hodně soubojový zápas. My do toho ale dáme všechno a snad to bude stačit,“ přemítá Novotný.

Do utkání nemůže nastoupit Matěj Ryneš, který stojí kvůli žlutým kartám. Do sestavy by se však mohl vrátit někdo z marodů. Povede se Hradci porazit Boleslav i podruhé v sezoně?