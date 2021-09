Jako hráč byl u toho, když Hradec před více než dvaceti lety naposledy v lize porazil Plzeň, psala se sezona 1998/99 a Votroci na podzim i na jaře vyhráli shodně 3:0. O víkendu si po dlouhé době výhru nad Viktorií (1:0), z níž se mezitím stal český velkoklub, mohl vychutnat znovu.

„Jsem rád, že jsme konečně tuhle nepříznivou sérii prolomili,“ říká RICHARD JUKL, generální manažer fotbalistů FC Hradec Králové, po výhře 1:0 v šestém kole FORTUNA:LIGY. Šéf Votroků se dále vyjádřil k výstavbě nového stadionu či hledání strategického partnera. Mezi oslovenými byl i miliardář Petr Dědek, majitel hokejového Dynama Pardubice.

ŠÉF KLUBU Richard Jukl.Zdroj: DeníkCo pro vás osobně znamená vítězství nad Plzní?

V lize je každé vítězství cenné. Tím, že to bylo s Plzní, je o to cennější. Nahradilo nám to body, které jsme chtěli získat na začátku soutěže v zápasech, které místo naší výhry skončily v uvozovkách jen remízou. Uvidíme na konci roku, co to bude znamenat. Každopádně jsou to nadstandardní body pro nás.

Hradec naposledy porazil Plzeň v sezoně 1998/99, od té doby neuhrál v lize s Viktorií ani bod. Vy jste tehdy byl u obou výher v sezoně (3:0) jako hráč. Vzpomněl jste si na to po nedělním vítězství? Tenkrát jste dával i gól.

Přiznám se, že hned po zápase jsem si to neuvědomil. Až teď, když mi to připomínáte, tak si vybavuji, že tenhle ročník byl pro nás vydařený (Hradec skončil na 8. místě, Plzeň sestoupila – pozn. red.). Skvělou sezonu zažil útočník Fanda Koubek (vstřelil 11 gólů)... Jsem rád, že jsme konečně tuhle nepříznivou sérii prolomili.

Jak hodnotíte dosavadních šest zápasů Hradce v lize?

Až do zápasu s Plzní jsem byl rozpolcený. Byl jsem spokojený s kvalitou naší hry, na druhou stranu vím, že v lize musíte dávat góly a my jsme si vytvořili spoustu šancí, ale málo jsme jich proměnili. Říkal jsem si, aby nás to nemrzelo. Jenže když jsem viděl, jak kluci pracují, nejsou skleslí, nepodléhají skepsi, trenér vždy mužstvo dobře připravil takticky, tak jsem se utvrdil v tom, že se výhry musejí dostavit. A jsem rád, že to přišlo nyní s Plzní. Přece jen tahle výhra je o trochu výš, než když při vší úctě k ostatním porazíte méně zvučný tým.

Je to zlomový duel, který dodá hráčům víc sebevědomí?

Nemyslím si, že by mužstvo nemělo sebevědomí. Ale vím, jak to ve fotbale chodí. Teď máme reprezentační pauzu, čtrnáct dní budeme zažívat relativní klid a pohodu a pak se může stát, že dostaneme dva slepené góly v Budějovicích. A budeme zase tam, kde jsme byli. Doufám ale, že to tak nebude. Ve sportu je hranice úspěchu a neúspěchu vrtkavá. Kluci by si měli vážit toho, že teď jsou konečně na pozitivní vlně a měli by se snažit, aby trvala co nejdéle.

DEMOLICE. V Malšovicích už bagry strhávají ochozy původního stadionu.Zdroj: www.fchk/Michal PetrákZmínil jste trenéra Miroslava Koubka. Co jste říkal jeho tahům na Spartě, kdy nechal na lavičce tři osvědčené útočníky Dvořáka, Prekopa, Vašulína a místo nich poslal do hry mladíky Kubalu, Harazima a Rezka?

My jsme se o tom bavili už v týdnu před zápasem, že trenér chce přejít na tříobráncový systém a některé hráče nechá odpočinout, myšleno především mentálně, protože dva zápasy před Spartou neodehráli v top formě. A tyto změny se udály i s výhledem k utkání s Plzní. Na Spartu byla skvěle zvolená taktika, skvělé plnění úkolů a kluci, kteří nastoupili místo stávajících hráčů, vše splnili taktéž. Byl jsem překvapený, jak dobře jsme to zvládali, ale o poločase jsme si říkal, že to může být průšvih, protože na Spartě, jak nedáte gól, tak nemůžete uspět. Ten gól vždycky dostanete.

Zatím se vám v Mladé Boleslavi, přechodném domácím prostředí, celkem daří. Vypadá to, že hendikep to nebude?

Navázali jsme na to, jak se nám před čtyřmi lety v Mladé Boleslavi, kde jsme tehdy odehráli úvodní zápasy ligového ročníku, dařilo. Potom jsme se vrátili na Malšovický stadion a už nám to tolik nešlo. V Boleslavi je to úplně jiný fotbal. Těsný kontakt hráčů s diváky, kteří vidí, jak ti kluci makají, nic nevypustí, přináší odlišný pohled na fotbal. Je to úplně jiný zážitek, i pro hráče.

Po prvních utkáních si už můžete udělat obrázek o síle týmu. Má Hradec na to, aby se v lize udržel?

Byl bych rád, kdybychom hráli fotbal jako dosud. Hrajeme útočně, žádného zanďoura, a když budeme proměňovast šance, tak tříbodových zápasů bude víc. Přece jen v lize bod v zápase je málo. Věřím, že se nám starosti se záchranou vyhnou.

Váš syn Robert hraje v Teplicích. Hecujete se? A co by se u vás dělo, kdyby oba kluby bojovaly kdo s koho o udržení v lize?

Teplice mají své starosti, po každém zápase to rozebíráme. Nejsou v extra pohodě, nevyšel jim začátek soutěže, ale mohou se zvednout, kvalitu kádru nemají vůbec špatnou. Já bych byl hrozně nerad, aby Teplice s Hradcem byly těmi kluby, které se budou prát o to, kdo půjde dolů. Byl bych rád, aby tam byly jiné týmy. Jinak my se kvůli fotbalu nehecujeme. Já jeho už vůbec ne. Chci, aby měl psychickou pohodu na fotbal a ne, že ho ještě budu stresovat (smích). My se hecujeme akorát při tenise.

Stadion v Malšovicích je už dnes prohlášený za staveniště. V areálu pracují bagry. Věříte, že se nová fotbalová aréna teď již konečně postaví?

Pevně tomu věřím, byť ceny stavebních materiálů raketově vylétly nahoru, až se z toho rosím a ještě víc se určitě rosí zástupci stavebních firem. Na druhou stranu už jsme ve stavu, že město má s generálními dodavateli stavby vše vyprojektováno. Podle mých informací má být podána žádost o změnu stavby před dokončením, to znamená, že veškeré projekční práce jsou hotové. Začíná se s demolicí a vše jde podle harmonogramu.

Generálními dodavateli jsou firmy Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont. Prý se už z jejich strany ozývaly námitky ohledně cen stavebních materiálů. Nemůže to přece jen ohrozit výstavbu?

Vždycky něco může stavbu ohrozit, ale smlouva je podepsána a smlouva je o tom, aby se plnila. Nemám signály o tom, že by se něco mělo měnit. Samozřejmě je řada lidí, kteří výstavbě nové arény nepřejí a jenom čekají na podobné události a hledají záminky, aby šířili poplašné zprávy. Já musím říct, že všichni zainteresovaní ve výstavbě arény makají, projektanti, generální dodavatelé i město… Co mám zprávy, tak všechno běží podle plánu.

NOVÁ ARÉNA by v Hradci Králové měla být otevřena v roce 2023.Zdroj: www.fchk.czMěsto coby vlastník klubu shání silného partnera, nového majitele. Objevil se nějaký v dohledu?

Nyní je nejlepší možná doba, aby se zahájila konkrétní jednání se silným partnerem, který to s fotbalem v Hradci myslí vážně. A bude finančně natolik silný, že navýší rozpočet do takové výše, abychom byli schopni hrát v co nejvyšších patrech tabulky. Ale jednání se všemi uchazeči vedou představitelé města, nikoliv klub. Nemám úplné informace, jak jsou jednání daleko. My se jenom snažíme rozhazovat sítě a městu se sháněním partnera pomoci. Máme zájem na tom, aby do hradeckého fotbalu vstoupil silný partner.

Prý jste oslovili i miliardáře Petra Dědka, majitele hokejových Pardubic a firmy D&D Elektromont, která se podílí na stavbě arény v Hradci?

Jak jsem uvedl, my se snažíme městu se sháněním pomáhat a zajímáme se o každého silného partnera, který by měl zájem, chuť a vůli do klubu vstoupit a posunout ho zase o level výše. Jednáme se širokým portfoliem partnerů a také s Petrem Dědkem jsem hovořil, ale nemohu mluvit za něho. On má spoustu svých aktivit, golf, vlastní hokejové Pardubice… Každopádně někdo takový by byl pro hradecký fotbal velkým přínosem. Ale my o tom nerozhodujeme. Vše pouze předjednáme a finální jednání vede město Hradec Králové. Chceme však doporučit seriózního partnera a teď se nechci někoho dotknout, ale ne všichni, co projevili zájem o hradecký fotbalový klub, mi přišli jako seriózní.

Hradeckému klubu šéfujete od roku 2005. Věříte, že se konečně trvale usadíte v první lize?

Strašně moc si to přeju. Všichni v klubu pro to děláme maximum, od realizačního týmu, hráčů, sportovního vedení, marketingu či obchodu… Ale co všechno tohle ovlivní, je výstavba nového stadionu. Ve chvíli, kdy bude otevřen, teprve pak se staneme silným klubem. Máme mládežnickou akademii i perspektivní kádr. Motivace nového stadionu je i pro hráče obrovská, také to v rozhovorech zmiňují. Potom se můžeme stát stabilním klubem ve FORTUNA:LIZE.