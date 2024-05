Před finálovým dvojzápasem prostřední nadstavbové skupiny s Teplicemi mohou Východočeši směle pomýšlet na další úspěch. Proč taky ne, vezou se na vlně, tak je toho třeba využít. Do téhle pohody se ale museli nějak dostat a rozhodně to nebylo náhodou. Za jejich výkonnostním progresem i výsledkovým zlepšením stojí řada změn či faktorů – menších i větších. Pojďme je všechny pojmenovat.

NOVÉ TRENÉRSKÉ DUO. Když na konci února přicházeli k týmu nový hlavní kouč David Horejš se svým asistentem Lukášem Váchou, Votrokům už začalo téct do bot a blížili se sestupovým pozicím. Pak ale nastal zlom a vše se především jejich zásluhou začalo otáčet k dobrému. Trenéři nastavili u mužstva nové pořádky, jasně deklarovali, co chtějí hrát a najednou to začalo jít. Právě tihle dva pánové mají největší zásluhu na obratu k lepšímu.

Hradec doma ztrácí slibně rozjeté zápasy. A body chybí! V čem je zakopaný pes?

ATMOSFÉRA V KABINĚ. S nástupem trenérského tandemu souvisí nový svěží vítr v kabině. Napjatá atmosféra se postupně začala uvolňovat, místo zamračených obličejů přicházely čím dál častěji usměvavé tváře a vtípky. Vše dokresloval nedávný otevřený trénink pro veřejnost, který si hráči společně s fanoušky náramně užívali.

FORTUNA:LIGA, nadstavba: FC Hradec Králové (černobílí) - Olomouc.Zdroj: Lubomír Douděra

ZLEPŠENÍ DEFENZIVY. Ne snad že by Hradec dostával na podzim nějak hodně gólů, tedy až na debakly v Mladé Boleslavi (1:5) a ve Zlíně (0:4), ale na jaře je to jednoznačně lepší. Stačí se podívat na čísla. Ve třinácti zápasech šestkrát neinkasoval, čtyřikrát dostal jeden gól a ve třech utkáních obdržel dvě branky. K progresu pomohla i nová stoperská trojka, která v posledních duelech hrála ve složení Klíma, Kodeš, Spáčil.

ZASUNUTÍ KAPITÁNA. Po zranění Filipa Čiháka se trenérům dokonale povedl tah se zasunutím kapitána Petra Kodeše na post centrálního stopera. Osmadvacetiletý defendr tam vedle svého tradičního důrazu ukazuje, že dokáže být i skvělým řídícím prvkem a lídrem celé defenzivy. Jeho výkony na pozici stopera jsou lepší než na defenzivním štítu.

Nová jednička Votroků? Správná volba. Zadražil vplul do ligy útokem na hattrick

JEDNIČKA ZADRAŽIL. Stále ještě talentovaný gólman Adam Zadražil, kterému je třiadvacet let, vkročil do jara bez jakýchkoliv zkušeností s nejvyšší soutěží. Po nečekaném zimním odchodu Pavola Bajzy tehdejší kouč Václav Kotal ukázal právě na Zadražila, že půjde do jara v roli jedničky a ten se toho chopil se vší grácií. Šest vychytaných nul ve třinácti zápasech hovoří za vše, zatím inkasoval jen desetkrát a bez nadsázky ho lze na jaře zařadit mezi Top brankáře ligy. S průměrem 0,77 inkasovaných gólů na zápas je mezi gólmany, kteří odchytali v letošním ročníku FORTUNA:LIGY alespoň deset duelů, dokonce nejlepší! Vindahl, Staněk a Jedlička jsou až za ním.

Horejš s Váchou učí Hradec vyhrávat. Udělají z Vašulína TOP ligového útočníka?

VAŠULÍN POOKŘÁL. Sebevědomí mu teď roste zápas od zápasu, začíná si víc a víc věřit. Klíčový útočník Hradce Daniel Vašulín nabírá pořádnou formu. Přitom v průběhu sezony to nebylo úplně ono, vytáhlý hroťák úplně nenaplňoval svůj potenciál. Ve střídal horší momenty s těmi lepšími, ale především mu chyběla čísla – góly a nahrávky. To se na jaře postupně zlepšuje a i díky jeho skvělým výkonům v posledních zápasech se začalo spekulovat o jeho letním přesunu na lepší adresu, kde se nejvíce psalo o pražské Slavii.

SKVĚLÍ FANOUŠCI. Bezesporu rovněž oni mají velkou zásluhu na progresu Votroků. Do nové arény si nacházejí cestu v hojném počtu, ale svůj oblíbený mančaft jezdí podporovat také ven. Co je ovšem hlavní, příznivci Hradci věřili i v dobách, kdy to s ním šlo z kopce a v tabulce se propadal až k sestupovému pásmu. I proto je pro ně účast ve střední nadstavbové skupině a možnost zahrát si o Evropu tou největší odměnou za věrnost.