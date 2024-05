/FOTOGALERIE/ Hájit dvougólový náskok budou dnes fotbalisté FC Hradec Králové v odvetném semifinálovém utkání skupiny FORTUNA:LIGY o Evropu na půdě Olomouce. Na domácí vítězství 3:1 z minulého týdne budou chtít navázat od 15 hodin na Andrově stadionu.

O Danielu Vašulínovi se teď hodně mluví. Zakotví v pražské Slavii? | Foto: Lubomír Douděra

V prvním střetnutí předvedli Votroci velmi dobrý výkon a po zásluze zvítězili. Nepoložil je ani inkasovaný gól v úvodu zápasu. Naopak následně ještě do přestávky třemi góly skóre otočili. Litovat mohou jen toho, že po změně stran nepřidali další branky, neboť příležitostí k tomu měli dostatek. Přesto je výhra o dvě branky solidním počinem do odvety.

Skvělý vstup do nadstavby: Votroci mají po obratu do odvety dvougólový náskok

Přestože má Hradec náskok, na Hané, kde 13 let neprohrál soutěžní duel, ho rozhodně neplánuje pouze hlídat. „Nemůžeme jen bránit. Musíme hrát aktivně, nesmíme se soustředit na remízu či porážku o gól. Očekáváme úplně jiného soupeře i utkání. Olomouc ví, že do zápasu vstupuje s dvougólovým mankem. V zádech bude mít domácí stadion, do sestavy se vrací Lukáš Juliš. Mohou hrát i na více útočníků. V každém případě si myslím, že něco změní, určitě nenastoupí se sestavou, která se představila v Hradci,“ je přesvědčen hradecký asistent Stanislav Hejkal.

Náš výkon byl opravdu dobrý, ale jsme teprve v poločase, řekl trenér Horejš

Na Moravě může dojít i na souboj bratrů Julišových. „Do zápasu musíme jít s tím, že skóre je 0:0. Půjdeme do něj s tím, že ho chceme vyhrát. Určitě nebudeme čekat vzadu, abychom bránili dvougólový náskok. Myslím, že Olomouc bude chtít něco změnit, protože v Hradci jí zápas úplně nevyšel. Dá se tedy očekávat, že tohle utkání bude úplně jiné,“ domnívá se mladší ze sourozeneckého dua Petr Juliš.

Jak vidí svého staršího bratra v dresu Sigmy? „Stačí mu hrozně málo k tomu, aby vstřelil gól. V tom pro nás představuje největší hrozbu, skvěle se orientuje ve vápně a branku umí dát v podstatě z ničeho. Na to si musíme dát pozor. Je pro mě zajímavým zpestřením, když hrajeme proti sobě. Ještě před nedávnem jsme si spolu kopali na zahradě, teď proti sobě nastupujeme v lize,“ konstatuje křídelník východočeského mužstva.

FOTO: Byli jste včera v Hradci na utkání s Olomoucí? Najděte se na fotkách!

Před rozhodujícím mačem o postup do finále nadstavby také vyšly napovrch informace o možném letním přesunu elitního útočníka Votroků Daniela Vašulína do pražské Slavie. Údajně již mezi kluby probíhají jednání a dokonce se vyrojily i spekulace o přestupové částce, která by se měla pohybovat kolem 25 milionů korun!

Robustní Vašulín (25 let) je nepříjemným hroťákem, který dokáže vázat pozornost soupeřových obránců. V letošním ročníku FORTUNA:LIGY zatím vstřelil šest branek, k tomu zapsal jednu gólovou asistenci. Potenciál má ale na ještě lepší čísla, čehož si je určitě vědom i kouč Sešívaných Jindřich Trpišovský. Přidá Vašulín na Hané další zářez a řekne si ještě více o lepší adresu?

Horejš s Váchou učí Hradec vyhrávat. Udělají z Vašulína TOP ligového útočníka?