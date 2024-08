Hradecký rodák Samek se na Malšovický stadion vrací po šesti letech. Tehdy odešel z Hradce Králové do pražské Slavie. Jedná se o třetí velký návrat do černobílého klubu během tohoto léta. Nejprve Votroky posílil útočník či ofenzivní záložník Adam Vlkanova, nedávno se k němu přidal stoper Tomáš Petrášek a nyní přišla řada i na středopolaře Daniela Samka.

Daniel Samek a Jiří Sabou, sportovní ředitel FC Hradec Králové.„Byli jsme s ním v kontaktu již delší dobu. O posílení středové řady jsme se snažili celé letní přestupové období, na Daniela jsme defacto čekali a trpělivost se nakonec vyplatila. Jednání s italskou stranou byla náročná, ale korektní. Jsem v tuto chvíli rád, že se nám ho nakonec povedlo získat," uvedl k transferu talentovaného hráče Jiří Sabou, sportovní ředitel FC Hradec Králové.

„Daniel je typologicky hráč, kterého jsme chtěli – je silný na míči a měl by do naší středové řady přinést ještě větší konkurenci a herní kvalitu. Na svůj mladý věk toho má již hodně za sebou, v Itálii během dvou let vyzrál a nabral cenné zkušenosti. Věřím, že si vzájemně pomůžeme, Daniel pro nás určitě bude přínosem,“ je přesvědčen Sabou.