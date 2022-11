„Do konce podzimu nám zbývá odehrát dva duely. Věřím, že pokud ještě nějaké body uděláme, tak můžeme být s první polovinou sezony hodně spokojení. Podle mě zatím hrajeme nad očekávání,“ říká hradecký útočník Daniel Vašulín. Tomu se sice derby proti Pardubicím nepovedlo podle představ, když v něm možná trochu doplatil na zranění z předchozího zápasu v Budějovicích. Jinak však po odchodu Adama Vlkanovy tvoří v Hradci obávané útočné duo s parťákem Filipem Kubalou.

„Jsme dva úplně odlišné typy. Filda to má hodně založené na rychlosti, zároveň může těžit z toho, že chodím do osobních soubojů a on pak může sbírat odražené míče, se kterými může něco vymyslet. Máme dobrou chemii,“ myslí si vytáhlý útočník, který v letošní sezoně zatím vstřelil tři branky a na dvě nahrál. Teď by svoje statistiky rád vylepšil i proti Liberci.

Severočechům se v posledních týdnech příliš nedaří, když z posledních pěti ligových duelů vyhráli pouze jediný. Naposledy padli v Brně se Zbrojovkou 0:3. Avšak ambice svěřenců trenéra Luboše Kozla sahají určitě výše než je současné osmé místo. „Nevím, zda jejich výkony odpovídají aktuálnímu postavení v tabulce. Myslím, že ambice mají malinko vyšší. Tím ale nechci říct, že by hráli špatně, jsem přesvědčený, že za sebou mají velice dobré zápasy, zvládli například derby,“ upozorňuje hradecký asistent trenéra Stanislav Hejkal.

Votroci si budou muset dát pozor především na rozstříleného Micka van Burena. „Nasázel už osm gólů, zatímco ostatní hráči dali po jednom. Ale nechceme se soustředit jen na něj, aby nás pak nepřekvapil někdo jiný, ale je jasné, že má formu,“ doplnil Hejkal.