Zápasem s plzeňskou Viktorkou Hradci končí pekelně těžký start do sezony. Po senzační výhře nad Slavií z úvodního kola, Votroci minulý týden nepřivezli po prohře 0:1 ani bod ze Slovácka. V zápase doplatili na vyloučení obránce Gabriela, který po druhé žluté kartě zamířil do sprch hned po změně stran.

„Výsledkově se nám ten zápas nepovedl. Z naší strany jsme očekávali trochu větší aktivitu směrem dopředu. Utkání pak rozhodla nešťastná první minuta druhé půle, kdy jsme šli do deseti,“ vrátil se k poslednímu odehranému duelu hradecký asistent trenéra Stanislav Hejkal. Kruh se uzavře proti třetímu českému účastníkovi v evropských pohárech – Plzni. Západočeši v týdnu zažili pořádné oslavy, když na domácím trávníku postoupili přes moldavský celek Šeriff Tiraspol do play off Ligy mistrů. Svěřenci trenéra Michala Bílka tak potvrdili, že v Evropě válí. Na domácích trávnících však obhájce titulu tolik nedominuje. Nejprve v prvním kole pouze 2:2 remizoval s Teplicemi. Minulý týden těsně 2:1 porazil Teplice.

Nutno podotknout, že Viktoriání nastupují do prvoligových zápasů s obměněnou sestavou oproti duelům v evropských pohárech. „Z toho, jaké hráče do utkání posílají, vyplývá, že celkem pochopitelně preferují kvalifikaci Ligy mistrů, kde nastupuje jejich první sestava. Do ligových utkání, jako například o víkendu s Pardubicemi, dávají širší kádr. Ten však mají tak široký, že každý hráč v něm má velkou kvalitu,“ je si vědom Hejkal. To ovšem nic nemění na tom, že Hradec nebude v utkání favoritem. Naopak bude moci pouze překvapit. V minulé sezoně však ukázal, že mu tato role svědčí, když v závěrečné fázi soutěže pořádně zamíchal kartami v boji o titul. „S těmito soupeři sice můžeme překvapit, ale s dalšími týmy už je to pak o tom, že musíme něco uhrát,“ přiznává Hejkal.

ZMĚNY V ÚTOKU

Když se oba týmy naposledy utkaly v Mladé Boleslavi, Plzeň po výhře 2:0 mohla slavit zisk mistrovského titulu. Její kádr však doznal určitých změn. „Mají dobře poskládaný útok, Chorý dokáže typologicky Beauguela nahradit, protože je velmi důrazný ve vápně, kde vyhrává osobní souboje. Navíc přivedli Jana Klimenta, který Chorého doplňuje rychlostně,“ přemítá Hejkal. Hradci bude v sobotu chybět Gabriel, který v minulém kole viděl červenou kartu. Domácí fanoušky bude v dresu soupeře rozhodně zajímat Václav Pilař. Rychlonohý štírek fotbalově vyrostl v Hradci, odkud zamířil právě do Plzně, kde si svými výkony řekl i o angažmá v Německu. Povede se Votrokům zaskočit favorita?