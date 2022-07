Po náročném týdnu přijde pro východočeské fotbalisty zasloužená odměna v podobě přípravného zápasu. Votroci nastoupí v letní přípravě už do čtvrtého mače. Předchozí tři dokázali vyhrát, když na turnaji v Benátkách nad Jizerou porazili 5:1 Příbram a ve finále 4:1 Liberec. Minulý týden si v Hořicích poradili s druholigovým Varnsdorfem (3:1).

Sobota - 9. července:

FC Hradec Králové - AC Sparta Praha B (10.30, hřiště Písek)

Do sobotního zápasu však budou hradečtí borci z plného tréninku. „Plánujeme dokončit soustředění tady v Písku na co nejlepší úrovni. Věřím, že se nám už zranění vyhnou. Máme tu vysokou zátěž, dvoufázové jednotky, takže nějaké šrámy a bolístky vzniknou,“ uvedl trenér Hradce Miroslav Koubek a dodal: „Vrcholem týdne bude zápas s rezervou Sparty, který budeme hrát po týdnu, kdy jsme se dostali do lehčí únavy, takže se k němu trochu suneme. Po sobotě hráči dostanou dva dny volna a následovat bude fáze vysloveně herní, kdy máme zápasy i uprostřed týdne.“