„Když známe ten průběh zápasu, tak mě štve, že jsme to nedotáhli k výhře. Letos se nám to stává celkem často. Prostě se nám ty zápasy nedaří dotahovat do konce. Konečný výsledek je asi uspokojující, ale z pozice sportovce mě to mrzí,“ hodnotil utkání hradecký fotbalista Jan Mejdr. On sám měl prsty u první branky Votroků, když přesným pasem z pravé strany našel ve vápně kapitána Adama Vlkanovu, který hlavou otevřel skóre zápasu. Jednalo se o šestou asistenci rychlonohého borce v letošní zatím nadmíru vydařené sezoně.

„Přiznám, že na Vlčáka to opravdu nebylo. Ale z přípravy na zápas jsme věděli, že mezi jejich brankářem a obranou vznikají volné prostory. Proto jsme to tam chtěli hrát. Hned u prvního centru jsem to měl v hlavě a vyšlo to,“ popisoval gólový moment Mejdr.

Boleslav však rychle odpověděla. Ve druhém poločase nejprve Východočechy poslal znovu do vedení Kubala. Soupeř srovnal až v 81. minutě brankou Šimka.

Hradec má díky dalšímu bodu do tabulky na šestém místě náskok dvou bodů na týmy pod sebou. Do konce základní části zbývají odehrát tři zápasy.

„Chceme hrát proti nejlepším týmům, takže určitě budeme chtít skončit co nejlépe,“ uzavřel Mejdr.