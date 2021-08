Teď se ukazuje, jaká je škoda, že fotbalisté Hradce Králové tři remízy (1:1) v úvodních kolech (Bohemians, Karviná, Liberec) nepřetavili v jednu či dvě výhry. Nováčkovi by se v nejvyšší soutěží dýchalo lépe. Jenže počet branek neodpovídá počtu šancí, těch měli Votroci dost.

„Hlavně musíme zlepšit koncovku. Jak my řešíme finální fázi, to je kolikrát velká bída,“ řekl po utkání na Spartě Jakub Rada, ve čtyřiatřiceti letech nejzkušenější hradecký hráč.

ZKUŠENOST v hradeckém týmu představuje záložník Jakub Rada.Zdroj: www.fchhk.cz/Luboš LorincTOTÁLNĚ PŘEKOPANÁ SESTAVA

Na Letné, kde se trenér Miroslav Koubek pokusil domácí Spartu zaskočit jiným rozestavením (3-4-3) se třemi stopery a totální změnou sestavy, se skóre také nepohnulo, byť taktika vycházela a Hradečtí takřka hodinu velkého favorita trápili. Góly však nepřišly, i když ofenzivu měli pozvednout hned tři noví hráči - Filip Kubala, Jakub Rezek a Štěpán Harazim, zatímco na lavičce zůstali osvědčení útočníci Pavel Dvořák, Erik Prekop a Daniel Vašulín.

Nečekanou taktiku hráči vesměs chválili. „Připravovali jsme se na to od začátku týdne. Myslím si, že to bylo vidět, Sparta zpočátku nevěděla, jak to překonat,“ uvedl útočník Filip Kubala, jenž byl jednou z nových tváří v základní sestavě a v prvním poločase měl velkou šanci, když postupoval sám na brankáře Nitu, který vyběhl až za pokutové území a pádem možnost zmařil.

„Stačilo ho líp přehodit. To jsem chtěl také udělat, ale provedení se mi úplně nepovedlo,“ sypal si popel na hlavu jednadvacetiletý útočník, jenž v Hradci hostuje ze Slovácka.

„Měli jsme tam víc šancí. Jejich proměňování nás trápí. Kolikrát to v koncovce zbytečně překombinujeme. Chce to řešit jednodušeji. Nezbývá nám, než na tom pracovat a věřit, že v nějakém zápase to prolomíme,“ nabádá Kubala.

Nejblíže gólu tak byl nakonec stoper Jan Král, který je už zapsán mezi hradeckými střelci v letošní sezoně, když vyrovnával proti Liberci. Dalšími jsou Daniel Vašulín a Pavel Dvořák. Přestože dvaadvacetiletý obránce, jenž v zahajovací jedenáctce nahradil Jakuba Klímu, zvolil jednoduché řešení, napálil břevno.

„Nechtěl jsem nic vymýšlet. Prostě jsem vystřelil a bylo to o kousek. Asi chybělo štěstí,“ řekl Král, k němuž se ve vápně odrazil míč. „Novým rozestavením jsme trochu Spartu zaskočili, ale pak mi přišlo, že jsme byli v každém souboji pozdě,“ přidal Král další důvod nezdaru.

ŠANCI na Spartě měl hradecký útočník Filip Kubala, jenž nastoupil v základní sestavě.Zdroj: www.fchk.cz/Luboš LorincVOTROKY ZLOMIL HLOŽEK

Hradecké zlomil první gól Adama Hložka v 54. minutě, na jehož dělovku jinak výtečný gólman Vilém Fendrich nestačil reagovat. Hra Votroků se rázem rozpadla.

„Každá vysoká porážka je krutá. Je to škoda. Do prvního gólu to byl z naší strany agresivní výkon. A po padesáti minutách dostaneme čtyři góly. Ale na Spartě je to těžké, jak dá doma první gól, tak je na koni a s podporou fanoušků v zádech jde její výkon hodně nahoru,“ řekl Kubala.

Hradečtí to však sparťanům ve druhém poločase usnadnili. „Značnou část zápasu jsme Spartu trápili, až jsem si říkal, jak je to dobré, ale ve druhém poločase jsme nevyřešili jednoduché situace v obraně a Spartě jsme výhru darovali. Takhle prohrát je kruté a smutné,“ dodal Jakub Rada.

Votroci musejí rychle zvednout hlavu, protože v neděli 29. srpna přivítají v Mladé Boleslavi vedoucí Plzeň, která ještě neztratila ani bod.