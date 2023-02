Půjde o souboj týmů, které měly výborný vstup do druhé poloviny sezony. Východočeši se postarali přímoo senzaci, když vyloupili hřiště plzeňské Viktorky a připravili ji o první místo v tabulce. „Kdyby nám někdo řekl, že vyhrajeme v Plzni, tak bychom to určitě brali. V Budějovicích jsme pak trochu zaplatili daň za anglický týden, ale vítězství nad Viktorií nás posunulo výš v tabulcea blíž k záchraně,“ říká Koubkův asistent Stanislav Hejkal, který připomněl následnou středeční prohru Votroků v dohrávce osmifinále MOL Čupu v Českých Budějovicích (0:2).

Bohemka v lize přivítalav Ďolíčku Teplice a díky dvěma trefám Puškáče z druhého poločasu zvítězila 2:0. V tabulce svěřencům kouče Veselého patří šesté místo. Klokani jsou pouhý bod za čtvrtým Hradcem. „S Klokany to bude opravdu těžký zápas. Je to jeden z nejnebezpečnějších soupeřů v této sezoně. Hrají velice dobře, mají spoustu bodů, v kádru jsou zvučná jména,“ vyjmenovává největší přednosti soupeře hradecký záložník Vojtěch Smrž. Ten minulý týden na západě Čech přesnou střelou vyrovnal na 1:1.

Dvanáct let tvrdé práce. Ondrušek naposledy dovedl reprezentaci k vítězství

Pražané se přitom museli v zimní pauze vyrovnat se ztrátou dvou klíčových hráčů, když odešli Hronek a Květ. „Já si myslím, že se jim tu díru podařilo zacelit. Ztráta těch hráčů asi bude znát, ale tím, že přišli Čermák či Matoušek, to nebude tak výrazné. Je to nepříjemný soupeř,“ přemítá Hejkal. Podzimní vzájemný duel vyzněl lépe pro Hradec, který si z odloženého zápasu v Ďolíčku odvezl všechny body za výhru 2:1.

NÁVAL KLOKANŮ

Mladá Boleslav je pro fanoušky z Prahy v dojezdové vzdálenosti, proto se dá v Lokotrans aréně očekávat výborná atmosféra.„Asi je přijede podpořit poměrně hodně fanoušků, z Prahy to nemají daleko. Určitě nám budou chtít oplatit porážku z podzimu, kdy jsme je vyloupili,“ myslí si Smrž. V neděli to bude pikantní střetnutí pro útočníka Bohemky Erika Prekopa, který během podzimu odešel kvůli nižšímu vytížení z Hradce právě do Prahy.