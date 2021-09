V minulém týdnu podnikatel Petr Dědek, jenž je majitelem hokejových Pardubic, oznámil, že by v případě nabídky měl zájem stát se vlastníkem i fotbalového klubu FC Hradec Králové. „O hradecký fotbal máme s mojí skupinou zájem. Chceme ho převzít, mít za něho odpovědnost, ale i ze strany města potřebujeme silného partnera a cítit podporu všech zastupitelů, což v Hradci zatím není. Dobře víme, jak to bylo při jednáních ohledně hokeje v Pardubicích," prohlásil Dědek, který je zároveň majitelem firmy D&D Elektromont podílející se na výstavbě nového stadionu v Malšovicích. O novém partnerovi musí rozhodnout zastupitelé města z pozice stoprocentního vlastníka prvoligového klubu.

Deník se zeptal lidí spojených s hradeckým fotbalem, zda by se jim vstup sedmačtyřicetiletého miliardáře do klubu zamlouval.

Otázky: Byl by z vašeho pohledu Petr Dědek vhodným novým majitelem FC Hradec Králové? A věříte, že na městě, které je vlastníkem klubu, nebudou zastupitelé politikařit a rozhodnou ve prospěch fotbalu?

Jan MichálekZdroj: archivJAN MICHÁLEK, předseda představenstva FC Hradec Králové: „Z pohledu klubu jsme si dali za cíl shánět partnery, kteří by mohli do budoucna převzít od města část odpovědnosti za hradecký fotbal. Proběhla různá jednání se zahraničními zájemci, kteří prostřednictvím svých zástupců nyní komunikují s městem. Při jednáních o výstavbě nového stadionu jsme se setkali i s Petrem Dědkem, kde jsme hovořili o této možnosti. O vlastnictví klubu projevil zájem, čili je to určitě jeden z možných partnerů, ale jak sám říká, vzhledem k situaci na městě to nebude jednoduché. O příchodu nového partnera se jedná už dlouho, ale výsledky zatím nejsou jednoznačné. Asi to bude chvíli trvat. Osobně bych uvítal, aby nový majitel klubu byl tuzemský a nejlépe z regionu. Měli bychom jistotu, že bude zachována regionálnost a budeme uplatňovat naše mladé hráče. Vím, že dnes se klub neobejde i bez hráčů odjinud či dokonce ze zahraničí, ale gró týmu by měli tvořit místní hráči. Když to shrnu, tak bych příchod Petra Dědka uvítal.“

Richard Jukl.Zdroj: Deník/ Michal FantaRICHARD JUKL, generální manažer FC Hradec Králové: „Od té doby, kdy město Hradec Králové převzalo fotbalový klub, tak mělo za cíl hledat i subjekt, který bude sportovně a ekonomicky schopen klub převzít, vést ho a posunout na pozice, jaké si nyní i vzhledem k novému stadionu zaslouží. Za mě je spojení Petra Dědka s klubem ideální. O novém partnerovi bude rozhodovat město. Všichni zastupitelé deklarují, aby klub nebyl ve stoprocentním vlastnictví města, tak by nyní měli jednotně napnout plachty a situaci konstruktivně řešit a jednat tak, aby perspektivní subjekt mohl klub převzít. Když budu mluvit za klub, tak my jsme na převzetí novým majitelem připraveni. Dnes hrajeme první ligu, máme regionální akademii, staví se nový stadion a v neposlední řadě nemáme žádné dluhy, klub je zdravý. Nyní už vše záleží na městu, stávajícím vlastníkovi.“

Milan PřibylZdroj: fchk.czMILAN PŘIBYL, spolumajitel a ředitel firmy GIST, sponzor a místopředseda představenstva FC Hradec Králové: „Určitě by někdo takový, jako je Petr Dědek, který je ekonomiky silný, vyzná se ve sportu a výsledky už ukázal v golfu a v hokeji, byl pro hradecký fotbal ideálním partnerem. Nejde jen o jeho ekonomickou sílu, ale také o manažerské schopnosti. I sportovní klub je firma a Petr Dědek v tomto směru pardubický hokej posunul. O to samé se snažím i v hradeckém klubu. A zároveň z pozice člena představenstva tlačím na městské zastupitele, aby k hledání strategického partnera přistupovali jako k projektu. To znamená, aby nadefinovali, jak by měl partner vypadat, jeho ekonomickou sílu a schopnosti, kam chce v budoucnu klub posunout a jak to bude vypadat, až nový majitel bude mít v klubu majoritu a město minoritu. Na městě nyní mají hezkou nevěstu, která s novým stadionem oblékne i krásné šaty a právě je nutné si říct, jak by mě vypadat i ženich. Stačí nastínit hrubé představy a při jednáních vše dál konkrétněji rozvíjet.“

Václav AndrejsZdroj: Lubomír DouděraVÁCLAV ANDREJS, předseda Královéhradeckého krajského fotbalového svazu a člen výkonného výboru Fotbalové asociace ČR: „Mně by se toto spojení líbilo. Pana Dědka respektuji, jelikož ho vnímám jako člověka, který má nejen finanční potenciál na to, aby dokázal hradecký klub zvednout. Ne všichni zájemci mají takové finanční možnosti, aby klub pozvedli. Otázky nyní směřují k městu, kde se všechny cesty sbíhají. Jen představitelé města, jakožto majitele klubu, mají podrobný přehled o zájemcích a jen oni mohou posoudit, která nabídka je nejlepší. Jen si přeji, aby zastupitelé upustili od politikaření a zvolili nejvýhodnější řešení pro hradecký fotbal."

Roman ČápZdroj: ArchivROMAN ČÁP, jednatel firmy Teamline, výhradního dovozce oblečení značky JAKO, partner FC Hradec Králové: „Každý, kdo bude schopen klub posunout výš, je pro hradecký fotbal přínosem. Petra Dědka osobně neznám, tudíž nedokážu odpovědět, nicméně ve sportu se pohybuje a v golfu či pardubickém hokeji již prokázal své schopnosti. Z tohoto pohledu by bylo ku prospěchu hradeckého klubu, kdyby do něho vstoupil a investoval finanční prostředky. V Hradci bude otevřený nový stadion a je třeba přivést i silného partnera s takovými možnostmi, aby klub byl stabilním účastníkem nejvyšší soutěže a nepohyboval se na rozhraní první a druhé ligy. Vše mají nyní v rukou městští zastupitelé a byl bych rád, kdyby k této otázce přistupovali se vší vážností a nepřevládala politika.“